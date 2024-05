Fedez non sarà ospite nel programma di Alessandro Cattelan, Da Vicino Nessuno è normale, in onda il 20 maggio su RaiDue. La notizia è stata confermata dalla Rai con una nota in cui si legge: “Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″.

La faccenda dell’ospitata è stata oggetto di gossip e dopo poche ore dall’uscita della notizia, lo stesso Fedez ha smentito: “Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo. Ma a questo punto verificate fonti e veridicità delle notizie prima, no?”.

Fedez salta l’ospitata da Cattelan, l’indiscrezione di Fabrizio Corona

Ma c’è un’altra verità, ed è quella rivelata da Fabrizio Corona dal sui sito Dillinger e dalla sua pagina Instagram. “Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per ‘motivi di salute'”, si legge sul sito dell’ex re dei paparazzi.

Dilinger svela che tutti pensavano che il vero motivo del no della Rai all’ospitata di Fedez risiedesse nelle ultime faccende di cronaca in cui il rapper è stato coinvolto, ovvero il pestaggio a Cristiano Iovino. “Tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione”.

Il caso Iovino non c’entra niente con l’assenza di Fedez nel programma di Alessandro Cattelan, Da Vicino Nessuno è normale, ma il motivo – sempre secondo quanto spiega Fabrizio Corona – sarebbe stato deciso per un improvviso ricovero del rapper ed ex marito di Chiara Ferragni. “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″, si legge sul sito. Chissà se Fedez confermerà la notizia o smentirà.