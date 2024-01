Tanta carne al fuoco durante la puntata di Amici 23 di ieri. Dopo l’uscita di scena di Mew e Matthew, e le tante polemiche nate, dal programma di Maria De Filippi ci si aspettava una risposta. E la risposta è arrivata. Tra le tante sorprese c’è stato anche il ritorno di Aaron, cantante della scorsa edizione. Tantissimi i messaggi arrivati per lui: “Ora è facile per Zerbi, fargli i complimenti. Lo scorso anno, però, non è riuscito a valorizzarti quanto avresti meritato. Il pezzo è meraviglioso. Difficile da cantare per chi non possegga le doti canore che tu, invece, hai. Grandissimo, Aaron! Talento vero, e non asservito all’autotune”.

E ancora: “Quest’ anno manca un cantante umile e talentuoso come lui. Ha cantato stupendamente di tutto, si e’ confrontato con artisti mondiali e non ha mai sfigurato. In breve Aaron ci manchi”. Il programma, comunque, non sembra accusare colpi. Come sembra superata la tempesta dell’addio Mew e Matthew. La presunta fuga di telespettatori (i fan erano in rivolta per il macato saluto ai due ragazzi) non c’è stata. I numeri danno ragione a Maria De Filippi (e bocciano Domenica In) e per la conduttrice torna il sereno.





Amici 23 e Verissimo, domenica di successi: ascolti record

A sorridere, però, è anche Silvia Toffanin che registra ascolti molto positivi con Verissimo. Nel dettaglio Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.633.000 – 24.7%), Domenica In ha intrattenuto 2.500.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione, 2.705.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte e 2.405.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 2.158.000 individui pari al 15.9%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.514.000 spettatori con il 16.9%.

Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.213.000 spettatori (23.2%) mentre Verissimo ha convinto 2.684.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 2.642.000 spettatori (19%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che vai ha radunato 633.000 spettatori (4.4%) e Origini ha convinto 471.000 spettatori (3.4%). La 22a giornata di Serie C: Torres-Olbia ha registrato 221.000 spettatori con l’1.7% (primo tempo a 197.000 e l’1.6%, secondo tempo a 244.000 e l’1.9%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 479.000 spettatori (3.2%) mentre Matrix ha interessato 387.000 spettatori (2.9%) e Magnum P.I. ha collezionato 377.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.373.000 spettatori con il 15.8%. In Mezz’Ora ha ottenuto 956.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 677.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’.