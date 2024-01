Amici 23, dopo Mew anche Matthew spiega il perché dell’addio. Ha fatto scalpore l’abbandono da parte dei due allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. In un primo momento le illazioni si sono moltiplicate: i due giovani hanno lasciato il programma senza avvisare nessuno e c’è stato addirittura chi ha pensato ad una gravidanza. Mew e Matthew, infatti, hanno intrapreso una storia d’amore proprio all’interno dello show.

Tutto quello che si sapeva era che Mew e Matthew avevano lasciato Amici “per motivi personali”. Poi qualcosa è iniziato a uscire, con i mi piace ai commenti social. E finalmente Mew ha dato la sua versione dei fatti. La cantante, vero nome Valentina Turchetto, ha spiegato che la depressione è tornata: “I pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me”. Ora a parlare è il fidanzato Matthew.

Matthew spiega in un video perché ha lasciato Amici

Dopo Mew anche Matthew ha spiegato in un video perché ha deciso di lasciare la scuola di Amici. Prima il cantante ha ripercorso il suo cammino nel programma: “Entrare all’interno della scuola mi ha permesso di proiettarmi nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di maturare a livello artistico e caratteriale…”.

Matthew ha parlato degli “alti e bassi” nella sua esperienza e poi, esattamente come Mew, ha speso bellissime parole per Maria De Filippi: “Contare fino a 10 se non addirittura 1000 è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me. Per questo le sarò per sempre grato”.

Matthew ha ricordato che il fatto di aver perso la nonna lo ha destabilizzato poi ha spiegato il suo rapporto con Mew e cosa lo ha spinto ad abbandonare Amici: “Innamorarmi di Mew è stato inaspettato, mi ha aiutato davvero tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrano mai per caso”. Poi il giovane artista ha aggiunto: “Dopo quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile“.

