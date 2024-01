Mew non è più un’allieva di Amici 23. Un paio di settimane fa la cantante ha deciso di lasciare la scuola insieme al fidanzato Matthew ma finora sono uscite solo indiscrezioni sulle ragioni dell’addio. All’improvviso, infatti, in uno dei daytime è stato annunciato che la coppia aveva abbandonato il talent “per motivi personali“ e lo stesso mantra è stato ripetuto da Maria De Filippi nella prima puntata della domenica successiva a questa notizia.

Nessuno, né i diretti interessati né la produzione è mai sceso nel dettaglio per spiegare la situazione e, come spesso accade, di voci ne sono circolate parecchie. Da una presunta gravidanza a una presunta lite con i prof passando per un imminente approdo di lei a X Factor. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma ora è scesa in campo la stessa Mew che, per la prima volta, ha raccontato tutto sui social.

Finalmente parla Mew: la vera ragione dell’addio ad Amici 23

Poco fa Mew ha rotto il silenzio e in un video si rivolge direttamente ai fan lasciando intendere che il motivo per cui ha deciso di lasciare questo percorso riguarda un argomento delicatissimo come quello della salute mentale. Il percorso ad Amici è stato bellissimo e non può che ringraziare tutti, in primis Maria De Filippi.

“Per me è stata una salvezza, veramente – dice la cantante – Mi ha dato tante conferme. Se penso ad Amici penso a Maria, una donna incredibile che mi ha sostenuta in qualsiasi momento e mi capisce. Il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore”. Ma proprio grazie alla scuola ha capito quali sono i suoi limiti, quindi ha rivelato di aver di nuovo dovuto affrontare la depressione contro cui ormai combatte da anni e che “arriva anche nei momenti migliori della vita“.

Racconta di aver smesso di mangiare e di non averlo detto a nessuno. Ma ha sbagliato perché, dice sempre Mew, è importante parlarne e cercare aiuto. “I pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me“. “La salute mentale è una priorità. Abbiate il coraggio di vivere anche il male, non pensate che i vostri dolori siano condanne“, ha concluso promettendo di tornare presto con nuova musica. E a proposito di Matthew ha parlato di un amore “vero e travolgente“.