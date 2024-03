Amici 23, è stata una settimana molto concitata tra eliminazioni, lacrime e nuovi giudici. Nei giorni scorsi era circolato il nome di Anbeta, ex allieva e ballerina professionista, al fianco di Cristiano Malgioglio. Anbeta Toromani è stata una delle prime protagoniste indiscusse di “Amici di Maria De Filippi”. Partecipò alla seconda edizione del programma, quando ancora si chiamava “Saranno Famosi”. Pur chiudendo al secondo posto alle spalle di Giulia Ottonello fu molto apprezzata da professori (Celentano su tutti) e critica.

Anbeta fu uno dei pochi nomi a "restare" e diventò relativamente famosa in poco tempo in anni in cui il talent della De Filippi non riusciva a sfornare dei nomi in grado di imporsi nel mondo dello spettacolo. In attesa di quello che succederà iniziano a circolare nomi sul presunto vincitore.





Amici 23, secondo Malia il vincitore dell’edizione sarà Dustin

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a www.comingsoon.it, Màlia ha detto la sua. Prima però ha raccontato al sito di informazione cosa l’ha spinto a partecipare ad Amici: “Credo che l’unico modo per migliorarsi sia fare sempre “il passo più lungo della gamba”. Non avevo mai fatto live, mai cantato cover, non faccio pop… sapevo che ad Amici sarei stato in difficoltà, ho scelto di partecipare proprio per questo motivo. Più il mio percorso musicale sarà impegnativo e diversificato, più acquisirò delle competenze che un giorno mi eviteranno di cadere”.

“É stata un’esperienza che mi ha insegnato tanto, soprattutto sui live e il mondo televisivo. Tornassi indietro non cambierei nulla, do sempre il massimo così non rischio di avere rimpianti. Ho imparato a non nascondere più ciò che provo, riescono a capirti tutti solo se impari a raccontarti”. Quindi il nome del vincitore: “Guardare Dustin ballare dal vivo é veramente un piacere, sono sicuro di vederlo in finale. Spero arrivino fino alla fine anche Holden, Petit, Marisol e Giovanni. Oltre ad essere delle bellissime persone sono convinto che faranno carriera”.

Su Dustin i commenti si sprecano: “Certo che gli manca di fare latino e sarebbe fantastico anche in quello. Poi a differenza di altri ha fatto tutti gli stili a differenza senza fare nomi di altri che fanno ginnastica artistica o acrobati come dice la maestra la danza sa”.