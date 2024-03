Grande Fratello, dopo la puntata di ieri 7 marzo arriva il chiarimento definitivo tra Greta e Sergio. Nelle ore che avevano preceduto la diretta c’era stata tensione tra le famiglie dei due concorrenti. “Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l’esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio”.

“Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiesto esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore”, aveva scritto la famiglia di Sergio in replica alle parole, durissime di Josh Rossetti nei confronti dello chef. Parole delle quali si era scusata la mamma di Greta.





Grande Fratello, Greta chiude con Sergio: non sono ciò che ti serve

“Chiedo scusa io per l’atteggiamento poco consono e i modi poco garbati utilizzati da mio figlio nel corso della giornata di ieri. Ma come ogni famigliare avrebbe fatto in quel momento, si è preoccupato della sorella conoscendo ed essendo il primo a vivere la patologia della quale soffre Greta e nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza. Seppur in modo scherzoso e giocoso”, aveva detto.

Se fuori la calma sembra essere tornata, Sergio incassa un brutto colpo. “Non sono io la persona che in questo momento ti fa del bene” gli ha detto Greta. “Voglio ritrovare me stessa. È questo il mio percorso” dice perentoria. Tradotto: nessuna possibilità di andare oltre ad un rapporto di amicizia pur riconoscendo a Sergio una certa libertà. Non è invadente, non le mette pressione.

Come al solito il pubblico è intervenuto. “Mamma mia Sergio sembri che stai elemosinando che lei ti voglia, hai 33 anni apri gli occhi che lei da te non ti vuole né come amico e neanche fuori”. E ancora: “Sergio accanto a questa si è rovinato il percorso , lei ormai incommentabile ,Santa Maria Goretti…”.