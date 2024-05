“Dentro lei e fuori Anna Pettinelli”. È bastata un’intervista a Superguida Tv per scatenare il gossip e far partire i commenti dei fani Amici 23. L’ex insegnante è pronta per un clamoroso ritorno. La sacrificata, se l’affare dovesse andare in porto, potrebbe essere proprio Anna che in questa stagione non ha avuto più di qualche difficoltà con gli allievi, specialmente con Mida accusato (senza mezzi termini) di avere paura di staccarsi dall’autotune dimostrando di avere delle riserve sul talento dell’allievo.

Intanto manca sempre meno alla finalissima, in onda sabato 18 maggio. Scopriremo chi tra Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit, Sarah solleverà la coppa. Sembra che le quotazioni di Sarah siano in costante aumento: “All’inizio eravamo in quattro gatti a credere in lei ma adesso molti si sono aggiunti e molti altri si sono ricreduti. Ed è tutto merito suo. Fiera della sua crescita sia come persona sia come artista”.





Amici 23, l’ex insegnante si propone per tornare nella scuola

Ma niente è scritto. “La vincitrice della categoria canto è uscita già ovvero Martina. Quello è vero talento. A sto punto spero vinca Petit almeno è simpatico”. I giudici e gli insegnanti avranno il loro bel da fare durante la finale (che andrà in onda in diretta), che potrebbe essere l’ultima con Anna Pettinelli nella scuola. C’è infatti chi potrebbe prendere il suo posto.

“Non mi precludo nulla. È una bellissima esperienza – ha dichiarato l’ex insegnante a Superguida tv. Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani. In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia”. A parlare così è Veronica Peparini che spiega come, nel corso degli anni, ha visto più stelle nascere che tramontare.

“Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta”, ha fatto sapere Veronica Peparini al sito. Ragazzi che non vedono l’ora di tornare sotto la sua guida. A distanza di anni Veronica resta una delle figure più amate del programma di Maria De Filippi.