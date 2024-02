Amici 23, un allievo minaccia di andarsene. Lo sfogo dopo il daytime di ieri nel corso del quale sono stati annunciati i posti a disposizione per il Serale. La produzione ha fatto sapere che le maglie saranno 15. Solo due, quindi, saranno gli allievi eliminati (al momento sono 17). Per ora sono state assegnate in totale 8 maglie: Dustin, Gaia, Marisol e Lucia per i ballerini, Holden, Martina, Petit e Mida per i cantanti. Ci sono ancora quindi 7 maglie disponibili.

>>“Adesso rido io…”. Uomini e Donne, Mario si vendica di Ida: la delusione è cocente. “Sei stata tu a volerlo”

Tutto quindi è in ballo. Ma ci sono alcuni allievi che rischiano più di altri: quelli che si trovano nelle ultime posizioni delle rispettive categorie. E sono cioè Nicholas e Giovanni per il ballo, Ayle, Nahaze e anche Kia per il canto. Tra questi ultimi c’è l’allievo che ha minacciato di andarsene.





Amici 23, Nicholas in crisi per le parole di Raimondo Todaro

Si tratta di Nicholas, entrato in crisi dopo che Raimondo Todaro ha affermato di voler aspettare ad assegnare le maglie per il serale, convinto che Sofia, allieva di Emanuel, meriterebbe più di Nicholas la felpa. Davanti a queste parole Nicholas ha ammesso che preferirebbe andar via dalla scuola di sua spontanea volontà piuttosto che ricevere la maglia come sorta di regalo.

I commenti sono fioccati: “Io la colpa non la do a Nicholas, perché è normale che lui voglia andare al serale. La colpa è solo di Raimondo per averlo illuso. Potrà pure arrivare al serale, ma uscirà subito”. E ancora: “Ma stiamo scherzando che si crede pure meglio di Sofia?!?! Adesso va anche a piangere dai professionisti??? Non è che perché uno si fa il cul* allora ha la maglia del serale”.

E ancora: “Anche perché tutti i ballerini li si stanno facendo il mazzo…! Dovrebbe ringraziare Todaro che l’ha fatto arrivare fino a qui per farlo studiare in un posto del genere!!! Lui non si rende conto o non ammette che non è a livello degli altri anche se ha lavorato un sacco! Praticamente adesso è a livello di un posto nella scuola non certo del serale”