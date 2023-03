Momento importantissimi ad Amici 22 di Maria De Filippi. Una decisione attesa da anni si è finalmente materializzata nelle scorse ore, stando alle ultime anticipazioni relative alla seconda puntata del serale del talent show. Si è anche scoperto chi ha dovuto lasciare definitivamente la scuola, infatti il primo eliminato di questo appuntamento è stato Piccolo G. Poi il secondo uscirà fuori tra Gianmarco e Cricca, che sono in ballottaggio. E sarà la padrona di casa a comunicare l’esito direttamente in casetta.

Ma ora c’è dell’altro che sta rubando la scena, infatti si è saputo che ad Amici 22 è giunta una novità pazzesca, con Maria De Filippi che avrà dato il suo benestare. La produzione ha preso una decisione che possiamo anche definire storica, in relazione a questi ultimi anni. Una vera e propria liberazione e i telespettatori noteranno immediatamente questa differenza, quando nella serata di sabato 25 marzo comincerà su Canale 5. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto.

Amici 22 di Maria De Filippi, presa una decisione importante

Dopo la pandemia da coronavirus, nella scuola di Amici 22 Maria De Filippi ha assunto una decisione insieme alla produzione che si è già diffusa in tutto il web. A confermare tutto è stato Amici News su Twitter, che ha rivelato tutti i particolari legati all’ultima puntata della trasmissione di Canale 5. Per colpa del Covid erano state rispettate delle misure molto stringenti, affinché non si diffondesse la patologia. Ma ora che il peggio è passato il pubblico ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo e si è tornati alla normalità.

Amici News ha quindi riportato sul social network: “Pubblico in studio finalmente senza mascherine“. Quindi, coloro che hanno preso parte alla registrazione, hanno potuto partecipare senza l’uso dei dispositivi di protezione individuale, che hanno accompagnato tantissimi italiani per circa 3 anni. Ormai l’obbligo di indossarla è rimasto solamente nelle strutture sanitarie e il programma di Maria De Filippi è intervenuto per mettere fine a questa pratica. Gli spettatori potranno da adesso in poi assistere allo show senza avere il viso coperto.

Pubblico in studio finalmente senza mascherine.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 23, 2023

E gli utenti hanno accolto così la notizia: “Adesso probabile che tornino i duetti tenendo la distanza, Maria sta allentando le restrizioni”, “Era ora”, “Finalmente è successo”, “Erano rimaste solo le trasmissioni di Maria a far mettere le mascherine al pubblico”.