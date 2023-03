Amici 22, il ritorno a sorpresa della ballerina. Arriva il tanto temuto momento delle eliminazioni e stando alle ultime indiscrezioni, ad avere la peggio potrebbero essere due allievi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ma la conferma potrà raggiungere il pubblico solo durante la messa in onda della seconda puntata che andrà in onda sabato 25 marzo 2023 in prima serata. Capitolo novità che non sembra chiudersi: un ritorno tanto atteso ha fomentato sia la classe degli allievi che i fan del talent show di Maria De Filippi.

Anbeta Toromani torna ad Amici 22. Ballerina professionista che ha conosciuto il programma anche dal punto di vista dei banchi di scuola: per Anbeta la carriera ha proseguito initerrottamente di anno in anno, al punto da ricordurla sul palcoscenico di Amici in qualità di giudice. Infatti sette ballerini sono stati convocati in studio per ricevere un giudizio proprio da lei.

Leggi anche: “Fuori loro due”. Amici 22, scoppia la rivolta dopo l’ultima clamorosa anticipazione





Anbeta Toromani torna ad Amici 22: le sue parole dopo le esibizioni di 7 allievi

Prima essersi esibita, la ballerina Isobel, su cui Anbeta non ha mostrato alcuna titubanza: “Brava, ti trovo molto a tuo agio in questo genere. Sei bellissima, brava davvero e in bocca al lupo per tutto il resto“. Poco dopo è stata la volta di Gianmarco Petrelli che ha ballato sulle note di ‘Sexy’. Anbeta a tal proposito ha chiamato il ragazzo a riflettere su un errore: “Come è andata secondo te? Ci sono stati degli intoppi con il divano. Non conoscendo la coreografia mi era sembrato. Va bene comunque e un bacio“.

Anbeta sembra essere rimasta soddisfatta anche dopo l’esibizione di Mattia Zenzola: “Bene, mi piace come usi lo spazio. Devo dire che mi piace che allarghi tutti i movimenti, questa è una cosa molto buona per un ballerino. Quindi mi fa piacere, ti trovo maturo e devo dirti che sei bravo. Non hai il pubblico, ma ci sono io, non ti basto? Il pubblico gasa di più, dà adrenalina. Vai avanti così sei bravo davvero“. Positivo il giudizio anche su Ramon: “Bravo! Io ti ho visto dall’inizio e ora ti sei sciolto e mi fa piacere. Ti vedo più a tuo agio e migliorato. Tu la tecnica ce l’hai per fare tutto, poi ci devi mettere il movimento e non è facile. Questo è il bello di Amici, che ti fa uscire dal tuo mondo ed è bello sperimentare“.

Oggi i ballerini del Serale hanno affrontato una gara giudicata da Anbeta! Per rivedere subito la puntata di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/u7ggYBrLOp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 23, 2023

La ballerina professionista però ha dato anche qualche consiglio decisamente utile, come quello espresso dopo l’esibizione di Maddalena: “Bene, sei un fiume di energia. Dosalo un po’ ogni tanto, è importante. Perché così dai più colore. Altrimenti sei sempre a mille“, poi le parole per Samu e quelle per Alessio. Al primo allievo, Anbeta ha riferito: “Bene, ma io ti avevo già chiesto di essere più preciso sulla musica. Ho ancora questa sensazione quando balli, come se ti sfuggisse il pezzo in alcuni momenti“. Per Alessio tanti complimenti: “Bravo e come sei preciso! Si legge bene tutto quello che fai“.