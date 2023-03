Amici 22, nuove anticipazioni sul programma: per due allievi della scuola si mette male. La notizia arriva a poche ore dallo scontro che ha coinvolto Wax e Aaron Cenere: un duro faccia a faccia che ha fatto saltare sulla sedia molti telespettatori. Per chi non avesse seguito ecco i fatti. Tutto era nato da un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerby e non accettato da Arisa e Wax. A sua volta Arisa lanciava un guanto ad Aaron che si inalbera perché Wax non lo aveva avvisato.



“Ma quindi dobbiamo scrivere delle barre e sfidarci? – chiede Aaron appena vede tornare Wax in casetta – Come non sai un ca*** e sei appena arrivato?! Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Dai non ci credo che te lo sei scordato. Il principio, questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida”. Tantissimi i messaggi che si sono susseguiti sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

Amici 22, nuove anticipazioni: fuori Aaron Cenere e Cricca?



“Wax incapace di avere un dialogo… Manco fosse un bimbo dell’asilo, appena vede che non riesce a parlare, esce l’arroganza, in più, cerca pure di passare per vittima…. Almeno fosse talentuoso, invece, se gli si toglie l’autotune non va da nessuna parte”. E ancora: “Aron sei un bravo ragazzo. Sei un bravo cantante. Sei bravo a scrivere. Vai per la tua strada non dare retta alla mediocrità”.



“Mi dispiace che Arisa si presti per questi giochetti basi. Dall’altra parte la capisco Was ha bisogno di sentirsi dire che è un artista. A me mi sembra noioso. Sa stare sul palco ma dopo la terza canzoni diventa noioso e ripetitivo. Aron è capace di regalare diverse emozioni ogni volta che canta e diverso”. “Aaron comportamento da ragazzo maturo ed educato. Wax grande paraculo che vuole fregare il compagno facendo il finto tonto giustificandosi in maniera veramente irritante”.



Proprio Aaron Cenere potrebbe essere uno dei due eliminati insieme a Cricca. O almeno questa possibile doppia eliminazione si configura in quello che sembra essere il pronostico fornito dai diretti interessati. Cricca si anticipa come membro della squadra perdente al secondo serale in arrivo: “Al ballottaggio per l’eliminazione finiscono io Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi e perdiamo e…ci salutiamo”. La notizia della possibile eliminazione di Cricca e Aaron ha immediatamente acceso gli animi con una mini rivolta social.