In attesa della puntata di domenica 30 ottobre di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi, vengono fuori le prime anticipazioni. Nelle ultime ore, le talpe della pagina Amici News sono state sguinzagliate fra il pubblico presente in studio, spifferando così tutto (o quasi) su quello a cui i telespettatori assisteranno in puntata. Si conoscono ad esempio i nomi degli ospiti: si tratta di Garrison, Tommaso Paradiso e Giordana Angi. Quest’ultima, ex allieva della scuola, sarà in trasmissione per presentare il suo nuovo singolo.

Le indiscrezioni poi fanno riferimento ai risultati delle gare di canto e di ballo. La prima è stata giudicata da Tommaso Paradiso, che ha deciso di assegnare la prima posizione a Wax, tenendo NDG come fanalino di coda. La seconda (come tutte le precedenti) l’ha vinta Ramon con un 8+, mentre Samuel si sarebbe classificato ultimo.

Leggi anche: “Ma stai scherzando?!”. Amici, Alessandra Celentano sotto choc: gliel’ha tirata in faccia davanti a tutti





Amici 22 spoiler di Andre: pubblica una foto sui social

Per quanto riguarda gli eliminati potrebbero essere due. Si tratta di Andre e Asia. Come accennato il cantante di Arisa, Andre, è stato messo in sfida diretta da Rudy Zerbi. Sia Arisa sia Andre hanno accolto la richiesta del prof senza protestare, però non è proprio andato come loro speravano. Il cantante infatti è stato eliminato e al suo posto è entrato Ascanio. Andre quindi è il primo eliminato di questa edizione di Amici.

Si tratta comunque di anticipazioni, tuttavia quella di Andre sembra essere quella più certa dal momento che lo stesso cantante non è stato bravo a nascondere la sua eliminazione. Infatti ha pubblicato una foto, un selfie, insieme a Federico Fashion Style. Non si sa cosa stessero facendo insieme. Probabilmente si sono ritrovati sullo stesso treno e si sono scattati una foto. Fatto sta che lo spoiler è stato fatto e non si può più tornare indietro.

MA LUI CHE SPOILERA LA SUA USCITA X FAVORE #amici22 pic.twitter.com/VDvVtK0KtB — ali (@divadihwera) October 27, 2022

Nel frattempo Mattia Zenzola è stato convocato da Alessandra Celentano er comunicargli l’arrivo di una severa punizione. Il motivo? La decisione di lui di non indossare in puntata i pantaloni previsti per la coreografia. Per chiarire meglio la situazione, la professoressa di danza ha voluto chiamare la costumista Giulia che, senza mezzi termini, ha sbugiardato l’allievo di Raimondo Todaro: “Gliel’ho detto sia in prova costume che in prova spazi, gliel’ho fatto dire anche dalla produzione. Me l’ha detto anche lui stesso che quel pantalone non l’avrebbe voluto mettere”.