Amici 22, Rudy Zerbi lo dice a chiare lettere. Un’edizione del talent show di Maria De Filippi che ha da subito promesso grandi emozioni e colpi di scena. Dopo tanti mesi di esibizione, guanti di sfida e faccia a faccia con se stessi, gli allievi della scuola più gettonata d’Italia si contenderanno il titolo finale. Al loro fianco, pronti a sostenerli, anche i prof. E tra questi anche Rudy Zerbi che ha deciso a poche ore dalla FInale di esternare il suo punto di vista in merito a una delle cantanti che aspirano al podio, ovvero Angelina Mango. Il giovane talento riuscirà a conquistare il trofeo? La previsione del prof sul futuro della giovane allieva.

Rudy Zerbi parla di Angelina Mango prima della Finale di Amici 22. Siamo ormai arrivato all’atto ultimo, quello che vedrà salire sul podio solo uno dei concorrenti rimasti in gara. Tanta la tensione in attesa del verdetto: i prof non dimenticano di porsi come punti di riferimento di un traguardo che, comunque vada, rappresenterà un successo.

Rudy Zerbi parla di Angelina Mango prima della Finale di Amici 22: “Deve stare attenta…”

Rudy Zerbi sull’allieva di vede lungo: queste le sue parole in merito alle qualità dell’artista che insieme a Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola proverà ad abbracciare il trofeo. Nonostante Angelina faccia parte della squadra avversaria, capitanata dai prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Rudy non può che sottolineare la sua bravura: “Angelina l’ho ammirata e ascoltata tutto l’anno. Ci sono cantanti e ci sono artisti, i cantanti sono tanti e gli artisti sono pochi”.

E ancora: “Angelina è già un’artista, lei vive di musica. Lei è musica, mi piace tutto quello che fa, mi piacciono anche molto i suoi inediti. Per la prima volta forse dopo un anno ho occasione di dire che Angelina mi è sempre piaciuta tanto, mi piace tanto e se vincesse Amici sarebbe una bellissima cosa non solo per lei ma per la musica. Di Angelina mi piace il suo modo di stare sul palco, lei questo lo fa molto bene”.

“Si vede che ci studia e ci lavora. Lei non è mai casuale: è spontanea ma non disordinata, interpreta ma non è mai finta”. Poi il prof non ha dimenticato di lanciare la sua previsione: “Cosa non mi piace? Faccio fatica perché la strada che ha preso mi convince. Posso solo dirle di stare attenta a essere sempre coerente con il suo percorso. Deve stare attenta alle sollecitazioni che arriveranno quando uscirà dalla scuola”.