“C’è il suo nome”. Amici 22, la scoperta su Angelina a poco dalla finale: cosa è saltato fuori

Amici 22, chi vince la finale? Il talent show di Maria De Filippi è arrivato alla resa dei conti. Dopo mesi di battaglie a colpi di danza e performance da brividi e tante tantissime emozioni i ballerini e i cantanti selezionati dalla Scuola sapranno chi tra loro avrà meritato l’ambitissimo primo posto. Da anni ormai il programma sforna piccole o grandi star del firmamento dello spettacolo italiano e non solo.

Tutti, però, ricevono dallo show risposte in grado di orientare e far brillare i loro talenti. Oppure qualcuno no, cambia strada, perché non riceve quello che spera. Ma non è la fine, la vita riserva sempre grandi sorprese. Come il fatto, tanto per fare un esempio, che il vivace Wax, poco incline ad accettare critiche e ‘scappellotti’ da parte dei maestri o di chi per loro, sia arrivato ad un passo dal sogno. E gli scommettitori calano le quote.

Chi vincerà Amici: le quote degli scommettitori su Angelina

I 4 finalisti sono due ballerini e due cantanti e cioè Angelina Mango, Mattia Zenzola, Wax e Isobel Kinnear. Quest’anno a pesare in finale sarà soltanto il televoto e così il pubblico da casa si sta scatenando in queste ore. Sui social in tantissimi tifano per Angelina che guarda caso è data vincente a 1,70. Cioè se punti 1 euro vinci 1,70 euro, è la grande favorita d’altronde. Ma occhio a Mattia Zenzola: il giovane ballerino è altrettanto amato.

E che dire di Isobel Kinnear che proprio recentemente è stata richiamata in casetta nell’ultimo daytime di questa edizione di Amici 22 che domenica 14 maggio vivrà la finalissima? Dopo Angelina e Mattia anche lei, la ballerina australiana, ha ricevuto una sorpresa da parte della redazione in cui le hanno chiesto di uscire dalla casetta e di seguire un nastro rosso. Cosa è successo lo scoprirete nel link in basso. Intanto torniamo al ‘nostro’ Wax.

Parlavamo di quote. Ebbene Angelina Mango è la favorita a 1,70. Poi c’è Isobel Kinnear la cui vittoria in finale è data a 3,5. Sul podio arriva Mattia Zenzola a 4. E Wax? Dov’è finito?! Eccolo, la sua vittoria è data a 18. Cioè, è come per dire puntare su un cavallo mezzo zoppo. Eppure anche lui corre come gli altri. Ah, valli a capire sti bookmaker…

