Domenica 14 maggio andrà in onda la finale di Amici 22. Isobel, Mattia, Angelina e Wax sono gli alunni rimasti in gara e che si daranno battaglia per vincere l’edizione numero ventidue del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima ballerina a indossare la maglia d’oro è stata Isobel. La ballerina australiana è allieva di Alessandra Celentano ed è molto apprezzata anche dal pubblico a casa.

Isobel è nata in Australia nel 2003. All’età di soli 3 anni ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza. In Australia è entrata a far parte della compagnia Dream Dance Company e, nel 2018, ha vinto il premio “Australia’s Dancer of the Year”.

Amici 22, la sorpresa a Isobel Kinnear: la madre è in collegamento

Arrivata in Italia ha fatto uno stage con Christian Stefanelli, giovane ballerino conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione ad Amici 21. Isobel Kinnear è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi il 20 novembre dello stesso anno, da sfidante dell’allieva Claudia Bentrovato (del team di Raimondo Todaro). Dopo aver battuto l’allieva, Isobel ha scelto di essere seguita da Alessandra Celentano.

Isobel è una delle quattro finaliste di Amici 22 e si giocherà la finale insieme a Mattia Zenzola, anche lui ballerino, e ai cantanti Angelina Mango e Wax. Dopo Angelina Mango e Mattia, anche Isobel ha ricevuto una sorpresa nella scuola. La ballerina ha ricevuto un avviso da parte della redazione in cui le hanno chiesto di uscire dalla casetta e di seguire un nastro rosso.

Durante il tragitto Isobel ha arrotolato il lungo gomitolo rosso e nel frattempo ha fatto varie tappe in cui ha trovato delle pergamene chiuse. Dopo la caccia al tesoro la ballerina è entrata nella scuola si è seduta al centro dello studio e poco dopo ha scoperto la madre in collegamento dall’Australia. Entrambe in lacrime, le due hanno chiacchierato a lungo ricordando alcuni momenti dell’infanzia della ballerina e del percorso nella scuola di Amici 22. (Il video)