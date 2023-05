Domenica 14 maggio andrà in onda la finale di Amici 22. I finalisti che si giocheranno la vittoria del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax. La prima ballerina a indossare la maglia d’oro è stata Isobel, il secondo allievo, Mattia Zenzola. Il ballerino di latino-americano appartiene alla squadra di Raimondo Todaro e Arisa. “Per me lui è il nuovo Joaquin Cortes”, le parole di Cristiano Malgioglio.

Entusiasta anche Giuseppe Giofrè: “Secondo me Mattia è uno dei migliori ballerini di latino-americano che siano mai stati dentro a questa scuola”. Entusiasmo anche per gli altri allievi arrivati in finale. Stando ai bookmaker, la favorita per la vittoria di Amici è Angelina Mango, la cui quota è a 1.80. Dietro di lei c’è Isobel a quota 2.70. Decisamente più staccato Mattia, che è a quota 6, mentre Wax si attesta a quota 6.50.

Amici 22, nuovo regolamento per la finale: vota solo il pubblico

Domenica 14 maggio 2023, dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la finalissima di Amici 22. La scelta di spostare la trasmissione al giorno dopo è stata presa da Mediaset per evitare la concomitanza con l’Eurovision Song Contest 2023. Quest’anno grandi cambiamenti ad Amici 22. Sarà infatti il pubblico a scegliere il vincitore nel corso della finale che si terrà domenica 14 maggio su Canale5. Sul sito Witty Tv è stato pubblicato il regolamento di Amici 22.

“La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”. Una decisione forse presa per le polemiche dello scorso anno e dell’edizione di Amici numero 20, quando a incidere sulla vittoria c’erano anche i voti della giuria. In quella occasione il pubblico aveva protestato per il fatto che ormai la decisione del pubblico contava sempre di meno.

Forse saremo poche,ma la finalissima perfetta sarete sempre voi due .

Ci metteremo tutto l'impegno possibile .#amici22 pic.twitter.com/pfhI5jbKpb — Anne95 (@roxyenne94) May 10, 2023

Alla luce delle ultime polemiche, la produzione ha quindi deciso di modificare il regolamento e di far decidere il vincitore esclusivamente dal pubblico. Ovviamente il pubblico di Amici 22 si è detto entusiasta per la decisione di modificare il regolamento della finale perché finalmente avrà l’occasione di decidere al 100% il nome del vincitore del talent. Meno contenti, invece, saranno i coach e i giudici del talent.