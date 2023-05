Aaron non è più un concorrente di Amici 22. Il cantante è uscito definitivamente sabato 6 maggio, al termine della semifinale. Per un soffio, dunque, lui e Maddalena Svevi (l’altra eliminata della serata) hanno detto addio al sogno della vittoria. A contendersi il titolo (la finalissima andrà in onda domenica 14 maggio 2023) saranno Angelina Mango e Wax per il canto e Isobel e Mattia Zenzola per la danza. Come spesso accade, però, non sono mancate le polemiche durante e dopo la puntata.

In moltissimi, sui social, si sono infuriati per la vittoria di Wax, che ha sempre ricevuto critiche anche dal punto di vista dell’intonazione e non solo, su Aaron e l’accesso alla finale di domenica. Ma i giochi ormai sono fatti e i 4 finalisti decisi. Gli ‘esclusi’ sono stati intervistati dietro le quinte di Amici 22 e non è riuscito a trattenere le lacrime, come mostrato nello Speciale andato in onda l’8 maggio al posto di UeD.

Aaron dopo Amici 22, cosa è successo dietro le quinte

“Come sto… Adesso è difficile. Sono spaesato – dice Aaron alle telecamere di Amici 22 – Uno spaesamento bello. Un modo sta per arrivare e un mondo è finito. Ho vissuto qua dentro otto mesi ed è complicato. Mi sento un po’ perso, ca…rola. Qua dentro mi sentivo protetto. Però per me va benissimo così. Sono cresciuto tanto come persona”.

Quindi il commento sull’eliminazione a poco dalla finale: “Uscire a un passo dalla finale non la vedo come una sconfitta. La vedo come se il mio percorso dovesse finire qua”. “Non si può perdere dopo il percorso che ho fatto qua dentro. Tutto quello che ho vinto, l’ho vinto con la mia persona. Va benissimo. Ho capito, sono consapevole di quello che ho fatto. Per la prima volta dico grazie a me stesso”.

“Non ho finito nulla nella mia vita – ha continuato Aaron senza trattenere il pianto – Non ho finito la scuola perché sono venuto qua. Non ho finito il mio percorso con la danza. Per me questa è una vittoria proprio perché qui ho finito un percorso”. Dopo la puntata è riapparso anche su Instagram. In una Storia ha ringraziato tutti per averlo fatto “sentire così amato, ora sono in viaggio e ci vediamo in giro. Vi voglio bene. Siete Universali”.