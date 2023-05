Amici 22, la confessione inattesa di Arisa su Wax. Il rapper che ha conquistato tutti nel talent di Canale 5 fa ancora discutere. Più volte, oltre alle sue performance, vi abbiamo raccontato delle polemiche legate al suo percorso nella Scuola. “A chi ha sempre accettato ciò che veniva, chi ha sempre risposto con arroganza a chi della gentilezza ne ha fatto uno stile di vita……VERGOGNOSO….ma in fondo che sto ragazzetto raccomandato dovesse arrivare in finale lo avevate deciso già da tempo, una volta ad Amici andava avanti chi valeva non chi vendeva” ha commentato ad esempio un utente.

In più di un’occasione Wax si è scontrato con gli insegnanti, con i giornalisti della critica musicale, nonché con i compagni di avventura. Come ad esempio con Aaron: “Come non sai un ca*** e sei appena arrivato?! Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Dai non ci credo che te lo sei scordato. Il principio, questa è una presa per i fondelli…”. Lo scontro è avvenuto, però, settimane fa. Nel frattempo Aaron è stato eliminato e Wax si gode il momento. Indipendentemente dalle critiche.

Leggi anche: “Ti mando a fare in c**o”. Amici, delirio in casetta tra i due ‘pezzi grossi’ della scuola: insulti e urla





La lettera di Arisa per Wax: “Mi dispiace…”

È stata Arisa a guidare Wax in questo difficile e entusiasmante percorso ad Amici 22. Ora la cantante ha dedicato parole importanti al suo allievo che stasera, domenica 14 maggio, si giocherà le sue chance contro la favorita Angelina Mango (anche lei cantante) e naturalmente anche con gli altri due concorrenti rimasti, i ballerini Isobel e Mattia. C’è grandissima attesa, la finale sarà in diretta e tutti e quattro possono dire la loro. Tutti tranne Wax, almeno secondo i bookmaker. Ma le previsioni, si sa, sono fatte per essere smentite. O no?

Tornando alla lettera di Arisa per Wax ecco alcune delle sue parole: “Grazie a te Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio di infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre. Per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro, si è fatto avanti. Perché è troppo grande per ascoltare le paure”.

La dedica di Arisa per Wax 🥹🥹

Non poteva avere prof migliore 🤍 pic.twitter.com/iwbJ4uhdoU — #WaxAnni70 🪩 (@serenissimee) May 13, 2023

Poi arriva una confessione inattesa. Arisa scrive: “Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole, ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli”. Forse non tutti sanno che cosa faceva prima di Amici Wax. È stato lui stesso a rivelarlo: “Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”. E adesso è a un passo dal sogno.

“C’è il suo nome”. Amici 22, la scoperta su Angelina a poco dalla finale: cosa è saltato fuori