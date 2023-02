“Cacciatelo subito”. Amici 22, pubblico scatenato contro Raimondo Todaro: stavolta non lo perdonano

Amici 22, sembra proprio che Raimondo Todaro abbia preso il posto di Alessandra Celentano nella lista dei professori più temuti (e meno simpatici). Dopo il caso Eleonora sono in molti sui social a chiederne l’eliminazione. Cosa è successo? Dopo averla voluta nel cast Todaro ha rimandato l’allieva a casa. “Sono passate tre settimane insieme – spiega Todaro – ti ho fatto entrare perché sei latinista nelle vene, l’attitude è perfetto, sapevi anche che dovevamo fare tante cose insieme, lavorando insieme mi sono reso conto che tante cose non le sapevi proprio”.



“Non è che non le facessi bene, non eri a conoscenza, tutte le cose nuove le hai messe in pratica più in sala che in puntata. Non solo. In altri momenti il frullatore di notizie ti ha mandato in crisi e non eri serena… ad oggi penso che non abbiamo tempo, tu diventerai una brava ballernia, c’è un lavoraccio da fare e, ripeto, non abbiamo il tempo. Come ballerina mi piaci, ma andare avanti non avrebbe senso, tu però non mollare”.

Amici 22, rabbia social contro Raimondo Todaro: “Va licenziato”



Parole alle quali la ballerina ha replicato: “ “Mi spiace piango subito, ma non me lo aspettavo ora, forse in puntata sì… sono ultima in classifica, non mi sento meno brava degli altri, ma capisco che tra due mesi c’è il serale e mi rendo conto che il tempo non basta, so che non sei cattivo e mi spiace… per me è un po’ una sconfitta a livello personale… quindi mi spiace per me, volevo vivermi meglio questa esperienza”.



“Non volevo deluderti e questo per me è importantissimo, ci ho messo impegno, ho provato tanto e volevo farlo bene… magari entrando da settembre sarebbe sto diverso”. Eleonora ha dunque dovuto salutare i suoi compagni, ed è tornata alla sua vita di sempre. In queste ore però ha voluto ancora una volta dire la sua: “Finisce qui il mio percorso nella scuola di Amici, seppur breve è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita”.

io non so chi abbia scritto il copione di Todaro quest'anno ma dovrebbe essere immediatamente licenziato#Amici22 pic.twitter.com/HhXY1ZGlvN — Ally∆🏁 (@iamaravendor) February 1, 2023



E ancoea: “Auguro a tutti i ragazzi che coltivano la mia stessa passione di vivere questo sogno. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta, vi voglio bene”. E Todaro? La sensazione generale, è che Todaro non stia facendo una figura onorevole a questa edizione di Amici.