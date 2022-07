“Torna lui”. Amici 22, Maria De Filippi punta tutto sull’ex allievo: annuncio imminente

Amici 22, nuove anticipazioni sul dating. In attesa di conferme c’è già un’indicazione di massima sulla prima puntata della nuova edizione del talent che sarà o sabato 11 settembre 2022 o sabato 18 settembre 2022. Così come non mancano indiscrezioni sul gruppo di insegnanti che siederà nello studio di Maria De Filippi. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi.



L’esperto di goppip Amedeo Venza ha precisato che dopo i dubbi, un possibile dietrofront della prof per via di altri impegni lavorativi, anche Lorella Cuccarini è stata confermata. Sicura del posto anche Veronica Peparini, salvo colpi di scena, mentre ci sono delle voci su Anna Pettinelli. Sui siti d’informazione, riporta Blasting news, era stato condiviso un retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria canto”.





Amici 22, anticipazioni bomba: nel casta anche l’ex ballerino



Ma le anticipazioni per Amici 22 non si esauriscono qui. A gareggiare ad Amici 22 potrebbe esserci Giovanni Antonacci, ovvero il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, visto che sua madre è Marianna Morandi. Dopo aver ricevuto il no in passato, adesso sarebbe pronto a convincere tutti i professori. E a distanza di solo un anno, dopo Luca D’Alessio un altro figlio vip irromperebbe sulla scena per la gioia del pubblico. (Leggi anche Terremoto a Ballando con le stelle, possibile secondo addio in pochi giorni)



E potrebbe tornare anche uno degli allievi più amati della passata stagione: Nunzio. Riporta Blasting news come si vocifera che Nunzio Stancampiano potrebbe avere un ruolo nella stagione del format che esordirà a metà settembre, il tutto per volere di Maria De Filippi.La conduttrice avrebbe individuato nel danzatore un personaggio televisivo sul quale puntare, per questo starebbe pensando di “arruolarlo” come aiutante dei futuri allievi della scuola.



Il siciliano, dunque, potrebbe condividere la sala prove con i ballerini che supereranno i casting e otterranno un banco, soprattutto quelli che rappresenteranno il suo stile di danza, il latinoamericano. La pista sembra buona. E l’effetto sicuro: Nunzio infatti ha dimostrato di saper fare centro nel cuore dei telespettatori.

