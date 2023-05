Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime prima della finale: il ballerino non ha retto davanti all’ultimo colpo che gli ha riservato Maria De Filippi. Solo pochi giorni fa Mattia Zenzola, tra i favoriti per la vittoria finale, era crollato vedendo un video con il suo amico Chris, uno dei più vicini a lui durante il percorso prima di essere eliminato ad un passo dal serale. Ora, questo nuovo episodio che sui social stanno già commentando: “È impossibile non commuoversi. Non so se sia io più evoluta o se “Amici” di quest’anno è ancora più bello degli anni precedenti”.

“È tutto meravigliosamente emozionante e non vedo l’ora che giunga domenica 14. I ragazzi hanno già vinto: tutti!!”. Un sogno, la vittoria di Amici 22, che è ancora vivo oltre per Mattia Zenzola, anche per Isobel, Wax e Angelina Mango, quella che è ritenuta da molti la favorita numero uno. Ma una cosa è certa. Mattia è già entrato nel cuore degli italiani.





Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime prima della finale: il motivo

Il suo cuore è uscito fuori ancora una volta: prima della finale di Amici 22 Mattia Zenzola è finito in lacrime dopo una visita dei genitori. Anzi, già prima quando aveva letto una lettera della madre che recitava così: “Tu di forza per superare gli ostacoli ne hai avuta tanta fin da piccolo. Hai avuto forza nei momenti in cui ti sentivi solo, la forza nel cercare amicizia, amore e bene nelle persone”.

“Anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino, aspettando che venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva e non arrivava nessuno. Prima di ritrovare l’energia e il sorriso con cui hai sempre riempito casa. E a proposito di ostacoli… questa è la vista bellissima che c’è da camera tua, che però tu non volevi vedere quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle”.

Poi per Mattia è arriva un’altra sorpresa speciale, la visita del papà: “Tu oggi mi hai regalato la vita ed è bellissimo. Non potevi farmi regalo più bello. Non preoccuparti per me adesso. Me lo devi promettere, perché io sto bene e sono felice quando ti vedo contento. Questo per te è un traguardo stupendo e non potevo mancare. Sto bene, ho fatto tutte le analisi stai tranquillo”.