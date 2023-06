Isobel Kinnear, il nuovo lavoro. Un grande successo conseguito sul palcoscenico di Amici 22 per la ballerina che si è posizionata al terzo posto nella classifica finale. Ma per Isobel le novità all’orizzonte spalancano scenari che non riguarderebbero solo la danza. Infatti la ballerina avrebbe ricevuto la proposta di porsi alla conduzione televisiva. Per Isobel dunque si prospetta la possibilità di realizzare un altro grande sogno. La ragazza non ha mai nascosto infatti di voler diventare un volto noto sul piccolo schermo. Un treno che sembra aspettare proprio lei e che non andrebbe perso per nulla al mondo.

Isobel di Amici 22 alla conduzione di un programma. Una vera e propria svolta per la ballerina ed ex allieva del talent di Maria De Filippi che sembra prospettarsi a partire dall’11 giugno 2023. Isobel infatti è pronta a vestire i panni di presentatrice del format Amici Full Out che vedrà gli ex allievi della scuola tutti riuniti per la gioia dei fan. Start dell’attesissimo evento avverrà alle 21.00 al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle.

I fan hanno avuto modo di apprendere la notizia e fissare l’appuntamento sul calendario grazie la condivisione di un video di presentazione proprio sulla pagina social del programma. E le sorprese in vista di Full Out Live sono preannunciate. Presenti all’appello ancora una volta Aaron, Angelina Mango, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Tommy Dali e Wax così come Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu. E Isobel alla conduzione.

A far trapelare l’indizio le parole di Nicolò De Devitiis che nel video incontra la ballerina australiana ed esclama entusiasta: “Isobel ma sei pronta? Dobbiamo andare, ma ci sei? Presentiamo insieme con i ragazzi di Amici!”. Isobel a quel punto, con uno splendido sorriso e il carisma che la contraddistingue da sempre risponde: “Ci siamo daje!”. Ovviamente a corredo del video sono arrivate puntuali anche le reazioni dei compagni di classe della ballerina.

“Impazzisco”, ha commentato Angelina Mango, e ancora Giovanni Cricca con le sue emoji da innamorato che hanno inevitabilmente chiamato i fan a rispondere ironici con “sottone”. Cricca non ha di certo esitato a rispondere con toni ironici: “Ma che dici! Io sono contento perché c’è Nicolò”. E ancora Gianmarco Pretelli che scrive: “Grandissimo, io sono un tuo grande fan” e Ramon Agnelli: “Raga ma Isobel che presenta? Sto volando”, seguito dalla forte di emozione di Alessio Cavaliere “Daje” e di Samu Segreto che commenta con emoticon che ridono e un cuore. E ancora Federica Andreani con un “Non vedo l’ora” e Maddalena Svevi e il suo entusiasmo: “Volo”.