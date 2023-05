Amici 22, la verità dopo la proclamazione del vincitore. A portare a casa il trofeo Mattia Zenzola che lascia dietro di sè sul podio Angelina Mango, Isobel e Wax. Ma il pubblico italiano conosce perfettamente i meccanismi del talent: il successo riposa dietro l’angolo anche per chi non è riuscito a posizionarsi al primo posto della classifica finale. E i colleghi di Zenzola lo stanno scoprendo pian piano. Contratti di lavoro, tour da programmare, fan da incantare sul palcoscenico di un concerto. Per gli allievi di Amici 22 è anche tempo di parlare senza filtri in qualità di ospiti davanti alle telecamere dei programmi televisivi, primo tra tutti Verissimo, salotto che raccoglie sempre grandi rivelazioni. Ed è questo il caso della ballerina.

Isobel su Alessandra Celentano, la verità dopo Amici 22. Nel corso dei mesi trascorsi nella scuola più gettonata d’Italia, la talentuosa ballerina ha avuto dalla sua parte l’insegnante di danza. Alessandra Celentano ha sempre sottolineato in Isobel eleganza e determinazione. E ospite nello studio televisivo di Silvia Toffanin, la ballerina ha ricevuto una splendida sorpresa che ha toccato le corde del suo cuore, lasciandola commuovere. Infatti, mentre Isobel stava chiacchierando in compagnia della padrona di casa, ecco raggiungere lo studio proprio l’insegnante di danza.

Isobel su Alessandra Celentano dopo Amici 22: la sorpresa a Verissimo poi le lacrime della ballerina

“È ancora giovane e può migliorare in tante cose, ma il suo talento non si discute. Un talento a tutto tondo, una ragazza buona, onesta, generosa e grande lavoratrice. Ha una mentalità che devi avere per fare questo lavoro”, sono state le parole di Alessandra Celentano nei riguardi dell’allieva. Parole che non potevano che commuovere Isobel, che non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia. Poi la ballerina ha ricambiato la sua insegnante con parole di gratitudine: “Sarò per sempre in debito con la maestra. Mi ha aiutato tanto”.

Dopo questo momento di reciproca stima e affetto, Alessandra Celentano ha deciso di esternare alcune considerazioni personali sulla vittoria di Mattia: “Non nego che ci ho sperato per un attimo che vincesse Isobel perché se lo meritava alla grande secondo me. Ma Mattia ha fatto un bellissimo percorso. È un bravo e buon ragazzo. Anche lui ha tante qualità che a me piacciono”. E ancora: “Alla fine questi finalisti, per quanto tu possa avere preferenze sono obiettiva. Abbiamo avuto quattro bei finalisti molto diversi, ma bella finale”.

Ma per Isobel le sorprese non sono finite. Infatti ecco arrivare in studio anche la sua amata mamma Belinda, figura fondamentale per il suo percorso da professionista di danza: “Mamma è la mia migliore amica, a volte lei ha creduto di più nei miei sogni rispetto a me, non potevo essere qui senza di lei. Lei è tutto per me, la ringrazio”.