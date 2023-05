Amici 22, la confessione di Isobel su Cricca. La splendida ballerina dallo sguardo carismatico e il sorriso coinvolgente non si qualifica prima sul podio del talent show di Maria De Filippi, pur portando a casa i suoi premi e soprattutto i bellissimi ricordi vissuti e condivisi con i compagni di classe nel corso della trasmissione. Ma al di là della competizione, al pubblico italiano preme comprendere anche la situazione sentimentale della terza classificata che com’è noto ha avuto una relazione con Cricca poi giunta al capolinea nel giro di poco tempo. Ma come stanno le cose tra di loro? È la ballerina a dire qualcosa in più.

La confessione di Isobel su Cricca dopo Amici 22. Il pubblico ogni anno si affeziona alla classe di giovani allievi pronti a dare il meglio di se stessi. Ammirazione per le qualità che i talenti mettono in campo, ma anche tanta curiosità in merito alle dinamiche che inevitabilmente si vanno a creare tra un gruppo di persone che condivide gli stessi spazi, le stesse passioni, la stessa meta. E anche le questioni di cuore continuano a caratterizzare ogni edizione del talent di Maria De Filippi, proprio come quella che tira in ballo Isobel e Cricca.

La confessione di Isobel su Cricca dopo Amici 22: “Mi manca tantissimo…”

La relazione tra i due ha avuto vita breve, ma entrambi sembrano non aver messo del tutto da parte i sentimenti reciproci. Lo ha confermato Cricca nel corso dell’intervista nello studio televisivo di Silvia Toffanin: “Isobel è davvero fantastica. Io mi sono innamorato di questa ragazza, prima di lei avevo una storia con un’altra. Ma quando è arrivata Isobel tutta l’energia che ha portato in quella casetta mi ha colpito in modo assurdo“. Peccato, però, che la rottura è arrivata troppo presto. Il cantante nel corso della stessa intervista ha aggiunto qualcosa in più.

“Le cose là non funzionavano, ci abbiamo provato ma forse non era la situazione giusta. E quindi è stato un fidanzamento non andato a buon fine. Ma io la amo sempre. Anche lei mi vuole molto bene. Chissà se un domani ci possiamo rivedere e riprovarci. Lei è una grande e poi è bella come il sole”. Ma cosa pensa di tutto questo Isobel? Anche la ballerina ha rilasciato il suo punto di vista su Cricca e su quello che prova nei suoi riguardi.

“Sono dall’altro lato del mondo, ma qua ad Amici ho trovato una seconda famiglia. Cricca mi manca tantissimo è una persona speciale, ma mi mancano tutti: non vedo l’ora di rivederli dopo questa esperienza”. Insomma, anche le parole di Isobel lascerebbero comprendere che nei riguardi di Cricca è rimasto un profondo affetto, ma in molti si continuano a domandare se si tratta solo di amicizia o se il bene possa andare ben oltre. Peccato che i fan al momento non possono fare altro che accontentarsi della confidenza a metà di Isobel.