Il gesto di Mattia Zenzola fa infuriare il pubblico della finale di Amici 22. Oramai lo sappiamo: Mattia ha vinto questa edizione del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Ma c’è stato un momento in cui il pubblico ha vacillato riguardo il grande amore per il ragazzo. Per molti spettatori infatti, c’è stato un gesto di Mattia che è stato un tantino esagerato. Ma facciamo un attimo un passo indietro per capire il contesto. Come è ormai arcinoto, i finalisti di Amici 22 erano: Mattia, Isobel, Wax ed Angelina. Come abbiamo raccontato nei pezzi precedenti, i primi due a sfidarsi sono stati i ballerini Isobel e Mattia.

Il sistema di vittoria era semplice: quattro giri di esibizioni, durante i quali il televoto ha espresso la sua preferenza. Insomma, per i ragazzi si è trattato di una sfida dopo l’altra. E chiaramente la cosa ha toccato profondamente gli animi dei ragazzi, soprattutto dei primi due. Ed è proprio il futuro vincitore che è il primo a crollare sotto le ali spiegate di Maria De Filippi. Il ragazzo infatti non si è riuscito a trattenere ed è scoppiato in un lungo pianto.





Il gesto di Mattia Zenzola fa infuriare il pubblico di Amici 22

La tensione, inimmaginabile fino a quel momento, aveva fatto scoppiare Mattia che ora è senza fiato per le tante lacrime. A questo punto, come farebbe ogni madre amorevole, Maria ha deciso di tamponare la situazione, anzi di risolverla proprio. E mentre il Mattia continuava a scusarsi con la padrona di casa, Maria ha detto ad entrambi: “Ma scusami di cosa? Penso che siate tutte e due persone brave, solari”.

E ancora: “Tu Mattia un pò rompiscatole, tu Isobel sei una sorpresa ogni giorno, una persona che esprime allegria, leggerezza, positività. Spesso a volte le persone tanto allegre possono sembrare superficiali, tu sei molto profonda, sensibile, molto vera”. Chiaramente si è trattato di uno dei momenti più veri e intensi della trasmissione. Tuttavia non tutti sembrano aver apprezzato il gesto di Mattia Zenzola.

Sui social infatti molti hanno insinuato che il ragazzo avesse finto. Per alcuni Mattia era sicuro di perdere questa sfida e si stava semplicemente giocando la carta della pietà col pubblico. Ma è davvero così? Davvero un ragazzo come Mattia si sarebbe spinto fino a questo punto? In realtà, almeno per noi, il ragazzo si è semplicemente emozionato e in una situazione come quella ci sta.

