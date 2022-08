Era la notizia che tutti stavano aspettando e finalmente è arrivata praticamente in modo quasi ufficiale. Da fonti attendibili si è saputo che Amici 22 ha già una data di inizio e il pubblico dovrà pazientare poco, prima di rivedere gli alunni sfidarsi per entrare nella scuola e sperare di succedere a Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione. Maria De Filippi sta ricaricando le batterie e poi potrà tornare a lavorare a pieno regime non solo col talent show, ma anche con Uomini e Donne.

Dunque, sappiamo quando Amici 22 riaprirà i battenti perché la data d’inizio del programma è ormai sulla bocca di tutti. Intanto, pare che Anna Pettinelli possa aver lasciato la trasmissione perché non ha gradito né il taglio né l’arrivo di Arisa: “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”, questo ciò che la Pettinelli ha detto. Non sono stati fatti riferimenti chiari né riferimento a nomi, ma tutti hanno pensato ad Arisa.





Amici 22, la data di inizio sarà il 18 settembre

Finalmente è venuta alla luce l’informazione più attesa su Amici 22. In attesa di scoprire ufficialmente chi saranno i professori della prossima edizione, è emersa la data di inizio della trasmissione di Canale 5. A riferirla la pagina Instagram Amici News. Immediatamente il pubblico ha reagito positivamente perché può far partire il countdown. Vi diamo già un primo indizio: bisognerà aspettare solamente poco più di un mese e poi la scuola di Maria De Filippi potrà aprirsi in via ufficiale.

Amici News ha scritto in un suo post social: “Amici 22 da domenica 18 settembre su Canale 5”. Quindi, manca solamente il comunicato della redazione, ma l’avvio del talent show Mediaset dovrebbe avere luogo in questa data. E in tanti hanno sottolineato anche il fatto di come voli il tempo, tenuto conto che parecchi telespettatori sono rimasti affezionati ai protagonisti della scorsa edizione e anche di Amici 20 e quindi non sono ancora super pronti per immergersi in questa nuova avventura.

E nei giorni scorsi Veronica Peparini ha praticamente confermato il suo addio ad Amici 22, parlando del programma al passato: “Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te. Quindi per me è stato importante”.

“Devo parlare io”. Veronica Peparini dopo le voci incontrollate. Il pubblico scopre la sua decisione