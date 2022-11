“Lascio la scuola”. Amici 22, l’allievo inconsolabile in lacrime: “Voglio tornare a casa”

Amici 22, Cricca in lacrime dopo la telefonata con la madre. Lacrime che hanno attirato tutti gli altri allievi della scuola che si sono stretti intorno a lui. Per il talent di Maria De Filippi sono stati giorni turbolenti. Meno di una settimana fa il settimanale Nuovo aveva sparato a zero con un articolo su ciò che starebbe succedendo fuori dalla casetta. La gente che segue la trasmissione ha notato che alcuni ragazzi avrebbero un supporto esagerato. E in particolare ce n’è una che avrebbe tutele importanti perché il suo fidanzato è un volto conosciuto del talent.



“Amici nel mirino dei fan che accusano: troppi allievi raccomandati. Maria De Filippi è serena: certe accuse non la toccano”, scriveva Nuovo. Quanto agli allievi, non per tutti sono giorni facile. Ne sa qualcosa Megan presa di mira la settimana scorsa dalla maestra Celentano. Celentano, nel dettaglio, aveva messo in discussione le linee fisiche e tecniche di Megan Ria “colpa soprattutto di mancanza di versatilità della ballerina”.

La maestra aveva spiegato che con “questo secondo compito saró meno magnanima… ti reputi versatile. ma nel moderno sei scarsa in fatto di linee e aperture. Dove sei versatile? Se da una parte non hai tecnica nei vari stili, il tuo movimento é piacevole, ma essere versatile non é fare più stili ma fare bene più stili”. La ballerina era finita in lacrime.



“Non avevo scelta, ho dovuto lavorare e qui ora ho l’opportunità di studiare bene e con consapevolezza. sono contenta del compito modern e tecnico. Mi va bene e cerco di farla al meglio e sfrutterò al massimo tempo in sala”, aveva spiegato. Tornando a Cricca, nella puntata del daytime di oggi l’allievo di Rudy Zerbi non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in lacrime mentre parlava al telefono con la madre. “Ciao bellezza di donna. Vorrei tornare troppo a casa. Mi mancate, solo questo, basta”.



Cricca ha un legame molto forte con la sua famiglia. I suoi genitori lavorano negli aiuti umanitari e spesso sono tornati a casa con dei nuovi piccoli. “Ho una sorella di sangue, Naomi, un’altra sorella del Senegal. Io sono il più piccolo di casa. Siamo in 7 e poi ogni tanto passa anche qualcuno così”.

