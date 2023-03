Come di consueto, giovedì sera viene registrata la puntata del serale di Amici 22 e chiaramente dopo poche ore, escono i primi rumors su quello che è successo. La puntata, che andrà in onda sabato, sarà piena di colpi di scena che andremo pian piano a raccontarvi. Tanto per cominciare (col botto), Maria De Filippi ha invitato uno dei comici più divertenti d’Italia: Enrico Brignano, che ha fatto ridere tutti col suo incredibile monologo. Non solo, ospiti della serata anche Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ma entriamo nel vivo del gioco.

Come sapete dall’inizio dei serali sono già usciti quattro allievi. Parliamo di Megan e NDG nella prima puntata, Piccolo G e Gianmarco nella seconda. Anche questa volta uscirà qualcuno, ma da quello che emerge solo un allievo dovrà abbandonare la scuola di Amici 22. Ma andiamo con ordine. Chiaramente anche stavolta si è partiti con la consueta sfida tra i giudici. Una sfida sullo yoga tutta da ridere tra Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Amici 22, ecco chi uscirà alla terza puntata del serale

Ma chiaramente dopo pochissimo siamo entrati nel vivo della gara. Aaron contro Mattia: il primo ha cantato “La verità”, il secondo si è esibito in un passo a due con Benedetta. Alla fine della gara vince Mattia. A quel punto Aaron decide di sfidare Alessio: il giovane decide di ballare con una coreografia della canzone Supereroi. Stavolta però ha la meglio Aaron. Si arriva al rischio ballottaggio della prima manche in cui ci sono: Wax, Federica e Alessio.

Alla fine Wax è il designato ad andare al ballottaggio. A questo punto si comincia con la seconda. Isobel viene vessata dalla maestra Celentano per via di una coreografia. Poco dopo Samu viene mandato in ballottaggio. Nella terza ad andare peggio di tutti è la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: alla fine sarà Ramon a finire ballottaggio finale. Insomma, al ballottaggio ultimo ci vanno: Samu, Wax e Ramon.

Tuttavia uscirà soltanto uno tra Samu e Wax, alla fine. Chiaramente i due si sfideranno fino all’ultimo sangue. A quel punto, dopo le performance dei ragazzi, Maria li aspetterà con la sua voce fuori campo, all’interno della casetta. Qui decreterà il vincitore e il perdente che lascerà la scuola. Ma questo lo sapremo solo sabato sera.

