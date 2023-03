Ad Amici 22 si inizia già a parlare del prossimo eliminato nella terza puntata del serale. E si è scoperto qualcosa in più, grazie ad alcune affermazioni di alcuni alunni che sono ancora rimasti nella scuola di Maria De Filippi. Nell’ultimo appuntamento di sabato scorso, ad aver abbandonato per sempre il sogno di vincere il talent show di Canale 5 sono stati Piccolo G e Gianmarco Petrelli, mentre nella puntata di esordio erano stati mandati via Megan Ria e NDG. E adesso è venuto fuori dell’altro.

Tutto è stato possibile capirlo meglio in virtù del daytime del 27 marzo. Ad Amici 22 i protagonisti hanno parlato del prossimo eliminato nella terza puntata del serale ed ecco che sono stati fatti dei nomi ben precisi. Alcuni non correrebbero alcun rischio, ma altri sarebbero decisamente in bilico. E c’è già chi sia convinto di essere il prescelto per lasciare questa avventura televisiva. Dialoghi molto importanti, che avrebbero già spianato la strada a ciò che succederà tra qualche giorno.

Amici 22, chi potrebbe essere eliminato nella terza puntata del serale

Come ricordato dal sito Biccy, sono ormai solamente 11 gli allievi che si daranno battaglia ad Amici 22 per trionfare. Ma le attenzioni sono spostate su chi potrebbe essere l’eliminato della terza puntata del serale. E ci sono diverse ipotesi in piedi, infatti alcuni di loro sono molto pessimisti e temono per il loro futuro nel programma. Ad esempio Federica Andreani ha esclamato davanti a Cricca: “Dobbiamo farci forza, siamo a rischio”. Samu ha invece aggiunto: “Ho la data di scadenza, mi restano massimo tre puntate”.

Poi è stata la volta di Alessio Cavaliere, il quale ha riferito che entro due puntate lascerà la trasmissione. Non ottimista neanche Maddalena Svevi: “Punto di arrivare alla quinta puntata, ma non so neanche minimamente se ci arriverò”. Il più triste e sconfortato pare essere però proprio Alessio, che ha anche affermato di fronte a Mattia Zenzola: “Sento il momento sempre più avvicinarsi. Che momento? Che me ne vado a fan*** Matty“. Ovviamente bisognerà attendere la prossima registrazione per capire se queste ipotesi saranno realistiche.

Anche a tarda notte Maddalena e Benedetta continuano a fare riflessioni sul Serale #Amici22 pic.twitter.com/ot8o6sj5AM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

alessio io ti amo mi hai fatta ridere e finalmente ti abbiamo almeno sentito parlare ma non dire mai più una cosa del genere perché nessuno di noi è pronto a questa cosa okay pic.twitter.com/5VB5j4R922 — ros🍎 (@suscettibilee) March 27, 2023

Chi dovrebbe restare al 100% nella scuola di Amici 22 sarebbero Aaron, Isobel, Angelina, Ramon e Wax. Gli studenti in questione non si sono mostrati preoccupati, quindi sono ben consapevoli delle loro qualità artistiche, che dovrebbe permettere loro di continuare il percorso.