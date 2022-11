Ad Amici 22 sta nascendo una coppia. Nei giorni scorsi due allievi della scuola hanno iniziato ad approfondire la loro conoscenza e nella puntata di oggi – mercoledì 16 novembre – è arrivato anche un tenerissimo gesto d’amore. I due ragazzi hanno iniziato a percepire che tra di loro c’è una certa alchimia, ma stentano parecchio nel lasciarsi andare. Nel dettaglio si tratta di Piccolo G e Federica. Il loro rapporto sta per prendere una piega diversa dopo i tentennamenti recenti.

“Preferisci tutto questo o baci?” chiede lei, “Vado a fare lezione” dice lui intimidito, per poi aggiungere: “Sono in difficoltà”. Poco dopo la situazione sembra ribaltarsi con il cantante che chiede a lei: “Di cosa hai paura?” e Federica risponde: “Abbiamo un bel rapporto, metti se venisse rovinato”. Lui ribatte con un “nì”, quasi a voler lasciare sospesa una certezza su quello che potrebbe accadere se approfondissero la loro conoscenza.

Amici 22 bacio tra Piccolo G e Federica: nasce una coppia

E nella puntata del 16 novembre i due hanno deciso di lasciarsi andare. Tutto è accaduto di sera, mentre Piccolo G si stava per addormentare. Prima del tenero gesto d’amore, le cose tra i due stavano andando per il verso sbagliato. Infatti Piccolo G aveva scritto una romantica lettera alla ragazza riprendendo anche dei versi da un libro. A quel punto si sono seduto l’uno affianco all’altra e lui l’ha letta. “L’amore è passato poche volte per le mie mani, non ho calli o segni evidenti. L’innamoramento si, lo ascolto camminare dentro al corpo. Cadere in tentazione è facile, dai tuoi occhi filtra e si invola qualcosa di buono e dolce che consola come la notte. Nelle tue labbra ad incastro, vorrei posare i miei baci”.

Tuttavia la reazione di Federica è stata piuttosto fredda e si è limitata a dire che era bella, poi era corsa via. Piccolo G ci è rimasto molto male e mentre discuteva con Claudia ha anche pensato di fare dei passi indietro. Poi alla fine arriva il bacio: infatti dopo qualche ora Federica ci ripensa e torna da Piccolo G per parlargli e chiedergli scusa. In questa occasione gli confessa di provare dei sentimenti, ma allo stesso modo di sentirsi frenata: “Provo delle cose e mi comporto in un altro modo”. Il cantante non ha avuto dubbi: erano stesi sul letto, si sono girati l’uno verso l’altra e si sono scambiati un romantico bacio.

Nonostante appaia sempre sorridente, spiritosa e pronta a supportare gli altri, Federica si porta dentro un grande peso e un grande dolore. Durante un incontro con Giordana Angi, l’allieva è crollata dopo aver ricordato i momenti della separazione dei suoi genitori: “Non riesco a parlare di questa cosa, è tremendo”, ha detto la ragazza in lacrime. Insomma, nonostante siano passati degli anni, Federica soffre quando rivive quei momenti e le immagini di quel periodo difficile.