“Non possiamo fare altro”. Amici, Rudy e Lorella furiosi dopo i gravi fatti in casetta. La decisione spietata

Amici, provvedimento per Tommy e NDG. Momento difficile per i due allievi che sono finiti nel mirino di Rudy Zerbi. L’insegnante di canto aveva radunato tutti i ragazzi e li aveva rimproverati per lo scarso impegno e i risultati deludenti nelle lezioni tecniche e teoriche di musica. Non solo, alcuni dei ragazzi hanno pure mancato di rispetto all’insegnante. Rudy Zerbi ci è andato giù duro e ha messo i ragazzi di fronte alle loro responsabilità. In particolare se l’è presa con due di loro.

“Stavolta non la passate liscia, basta scuse” ha tuonato l’insegnante. Poi ha rivolto agli allievi alcuni quesiti teorici e i risultati sono stati deludenti. Quindi Rudy Zerbi ha continuato a inveire contro di loro: “Non sapete neanche le basi, questo è imbarazzante”. Ma non è finita. È stata infatti stilata una classifica e Tommy e NDG hanno ottenuto voti bassissimi, non oltre il 2. A quel punto Zerbi ha fatto sapere: “Chiederò alla produzione un provvedimento disciplinare. Non saranno pulizie o cose del genere”.

Leggi anche: “Basta così, punizione”. Amici, Rudy Zerbi imbarazzato per gli allievi: scatta il provvedimento





Amici 22, il provvedimento su Tommy e NDG

Rudy Zerbi nella puntata di oggi, martedì 15 novembre, ha convocato i due allievi insieme a Lorella Cuccarini e ha detto loro: “Ci avete delusi con questo atteggiamento davvero irritante nei confronti di tutta la scuola e soprattutto di voi stessi e visto che siete i peggiori c’è un provvedimento”. La parola è quindi passata a Lorella che ha spiegato a Tommy e NDG che non riceveranno aiuti per preparare le prossime performance.

Purtroppo per Tommy e NDG le cose si mettono male. Nonostante i voti bassi e la prospettiva di un provvedimento, infatti, i due allievi sono arrivati in ritardo alla convocazione. I due ragazzi hanno perso tempo per cercare le felpe e per mangiare un panino: “Fate pure con comodo ragazzi – li ha subito redarguiti Rudy Zerbi – Senza affrettarvi troppo visto che vi aspettiamo da circa dieci minuti”. I due hanno chiesto scusa, spiegando di aver dovuto cercare le felpe, ma non è servito poi a molto.

Rudy Zerbi ha infatti sottolineato come è l’ennesima volta che utilizzano scuse. Anche Lorella Cuccarini, solitamente poco incline a punizioni e provvedimenti, è rimasta molto delusa e amareggiata: “Io penso che per essere grandi – ha detto l’insegnante – bisogna mettere in cima le cose che non ci riescono e quelle che non ci piacciono perché senno è troppo facile”. Infine ha aggiunto che tutte le lezioni sono importanti e che d’ora in poi toccherà a loro cambiare atteggiamento se vogliono risultati migliori.

“Lascio la scuola”. Amici 22, l’allievo inconsolabile in lacrime: “Voglio tornare a casa”