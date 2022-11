Brutte notizie ad Amici 22: Rudy Zerbi ha disposto una punizione per due allievi perché ormai stanco di ciò che ha visto. La decisione è stata annunciata dall’insegnante di canto nelle scorse ore e il pubblico ha potuto assistere a tutto questo nel corso del daytime, trasmesso nella giornata di mercoledì 9 novembre. Il maestro ha convocato i ragazzi e ha iniziato a redarguirli con forza. C’è infatti un atteggiamento scorretto e alcuni di loro hanno praticamente esagerato in peggio e per questo motivo saranno puniti in modo esemplare.

A proposito di Amici 22, non solo la news di Rudy Zerbi che ha comminato la punizione per due allievi. Giorni fa il settimanale Nuovo ha scritto: “Amici nel mirino dei fan che accusano: troppi allievi raccomandati. Maria De Filippi è serena: certe accuse non la toccano”. Quindi, ci sarebbe stata una considerazione della popolare presentatrice Mediaset, che non sarebbe scalfita da queste accuse gratuite. Andrà avanti per la sua strada e presumibilmente non dirà nulla pubblicamente nel corso delle prossime puntate del talent.

Amici 22, Rudy Zerbi: “Punizione per due allievi”

In particolare ad Amici 22 Rudy Zerbi ha optato per una punizione contro due allievi perché ha ormai notato poco impegno e volontà da parte di molti cantanti. Scuro in volto, l’insegnante del programma di Maria De Filippi ha subito esordito duramente: “Stavolta non la passate liscia, basta scuse”. Poi ha iniziato a far rispondere ad alcuni quesiti teorici e i risultati sono stati deludenti. Quindi, lui ha continuato a inveire contro di loro: “Non sapete neanche le basi, questo è imbarazzante”. Poi li ha invitati ad uscire per richiamarli successivamente in palestra.

Rudy Zerbi si è fatto supportare dal maestro di solfeggio e hanno redatto una classifica, che prevedeva i migliori e i peggiori tra i cantanti. Coloro che hanno ottenuto un risultato drammatico sono stati NDG e Tommy, che non sono andati oltre il 2 in pagella. E quindi l’insegnante della scuola ha esclamato: “Chiederò alla produzione un provvedimento disciplinare. Non saranno pulizie o cose del genere”. Ci sarà, come sottolineato dal sito Blasting News, un confronto con Lorella Cuccarini ed Arisa e poi si capirà tutto.

Dunque, conseguenze in arrivo per NDG e Tommy, anche se allo stato attuale non possiamo riferirvi di più. Rudy Zerbi non è entrato nei dettagli della punizione e solamente nelle prossime ore dovrebbero giungere comunicazioni ufficiali. Probabile che già nel prossimo daytime la situazione possa essere più trasparente.