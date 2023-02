Tutti stavano aspettando novità sulla nuova registrazione di Amici 22 e infatti ci sono state due eliminazioni. Gli allievi in questione hanno dovuto salutare tutti i compagni e hanno terminato qui la loro avventura nella scuola di Maria De Filippi, proprio a poco tempo dall’inizio del serale. Ma non sono state date solamente brutte notizie, infatti stando alle anticipazioni di Amici News e di Superguidatv si sono anche scoperti i nomi di cinque studenti che sono stati in grado di arrivare nella parte finale della trasmissione.

Il pubblico presente ad Amici 22 ha quindi vissuto due eliminazioni di altrettanti allievi, che hanno alzato bandiera bianca e nonostante gli sforzi profusi in questi giorni, sono stati costretti ad accettare questa decisione degli insegnanti. Intanto, prima di darvi i nomi degli eliminati, possiamo subito anticiparvi che approdano al serale Alessio Cavaliere, Mattia Zenzola, Samu Segreto, Wax e Federica Andreani, che raggiungono Isobel Kinnear, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli, Angelina Mango e Maddalena Svevi.

Amici 22, due eliminazioni di altrettanti allievi nella nuova puntata

Dunque, Superguidatv ha saputo in anteprima coloro che hanno abbandonato Amici 22. Le due eliminazioni degli allievi nel talent show di Canale 5 si potranno vedere nella prossima puntata, prevista per domenica 26 febbraio. Ma l’appuntamento, essendo registrato, ha già provocato degli spoiler. E comunque per uno di loro è stato deciso che l’anno prossimo potrà riprovarci e quindi avrà la possibilità di convincere gli insegnanti nella stagione 2023-2024. Ma ora passiamo all’attualità e vi sveliamo i nomi degli eliminati.

Questo l’annuncio di Superguidatv: “Ci sono stati due alunni eliminati. Paky eliminato dalla Celentano, lo preferisce a Samu, ma alla fine è entrato Alessio e pertanto ha visto qualcuno di ancora più bravo. Ciò scatena una accesa discussione con Raimondo Todaro. Mezkal eliminato da Rudy Zerbi, ma potrà fare i casting l’anno prossimo. Per l’eliminazione Zerbi ha fatto lo stesso discorso che la Celentano ha fatto a Paky. Zerbi, motivando la sua decisione, ha lanciato delle frecciatine agli altri professori”.

Paky è un ballerino originario della città di Napoli e ha 21 anni. Era riuscito ad entrare nella scuola di Amici, battendo Samu. Ha sempre avuto una passione straordinaria nei confronti della musica. Il vero nome di Mezkal, cantante, è invece Diego Taralletto De Falco ed è di Roma. Classe 2005, il suo nome d’arte fa riferimento al mezcal, un distillato che si ottiene dalla pianta dell’agave.