Caos su Amici 22 e gli allievi. Il pubblico ritiene che ci siano tanti raccomandati e sarebbe ormai in subbuglio. Una situazione che non ha quasi precedenti e che è già arrivata alle orecchie della conduttrice televisiva Maria De Filippi, la quale pare abbia già avuto una prima reazione dopo queste indiscrezioni. I telespettatori che seguono assiduamente il talent show di Canale 5 si sono accorti di qualcosa che non andrebbe affatto a genio e sono anche spuntati i primi nomi di coloro, che sarebbero tutelati maggiormente rispetto agli altri.

Dunque, ad Amici 22 alcuni allievi sarebbero raccomandati e aiutati più del dovuto secondo l’opinione di alcuni utenti. Intanto, prima di dirvi tutto su questo delicato tema, è successo un episodio emozionante nel programma. Arisa ha pianto per le belle parole proferite da Maria nei suoi riguardi: “Queste lacrime di m***a, scusate. Grazie Maria”. Dopo l’accaduto però pare che Arisa non abbia smesso di piangere. Infatti i più attenti fan del programma si sono resi conto che l’insegnante di canto nel talent show era rimasta giù di morale: “Cosa succede ad Arisa?”.

Amici 22, allievi raccomandati: l’accusa del pubblico

A soffermarsi su Amici 22 e sugli allievi, che sarebbero raccomandati, è stato il settimanale Nuovo. Quest’ultimo, diretto da Riccardo Signoretti, ha scritto un articolo rilevante su ciò che starebbe succedendo fuori dalla casetta. La gente che segue la trasmissione ha notato che alcuni ragazzi avrebbero un supporto esagerato. E in particolare ce n’è una che avrebbe tutele importanti perché il suo fidanzato è un volto conosciuto del talent. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ha raccontato il settimanale in queste ore.

Questo quanto riportato da Nuovo: “Amici nel mirino dei fan che accusano: troppi allievi raccomandati. Maria De Filippi è serena: certe accuse non la toccano”. Quindi, ci sarebbe stata una considerazione della popolare presentatrice Mediaset, che non sarebbe scalfita da queste accuse gratuite. Andrà avanti per la sua strada e presumibilmente non dirà nulla pubblicamente nel corso delle prossime puntate del talent. Comunque, come sottolineato anche dal sito Blasting News, c’è una ragazza che sarebbe ritenuta una delle più raccomandate.

Nel mirino sarebbe finita la ballerina Claudia Bentrovato, che è stata apprezzata sin da subito dall’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Lei ha una relazione sentimentale con Samuele Barbetta, ex concorrente dell’edizione 2020-2021 e quindi per molti sarebbe raccomandata.