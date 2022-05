“Chi vince Amici”. Voce sicura sulla finale di stasera: tensione già alle stelle

Amici 21, i finalisti svelano chi è il favorito alla vittoria. Finalmente ci siamo, il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla conclusione e stasera, domenica 15 maggio, ci sarà la finale. Tutto mentre nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione clamorosa che riguarda la prossima edizione. Pare che un insegnante sia destinato a lasciare il programma. Secondo Amedeo Venza si tratterebbe di Anna Pettinelli, posto che Rudy e Alessandra siano considerati pressoché intoccabili.

Adesso, quando manca pochissimo al termine di questa appassionante sfida, spuntano i sondaggi e le previsioni su chi vincerà. Michele, il ballerino scelto e seguito nel suo percorso da Alessandra Celentano, è sicuramente tra i favoriti. Certo Serena è stata applaudita e lodata dai giudici ma Michele ha sempre colpito e convinto ad ogni sua esibizione. Nella categoria canto Sissi è molto amata dalla critica e da buona parte del pubblico, ma nell’ultima classifica del daytime di Amici, non è stata particolarmente premiata dal televoto.





Amici 21, i sei finalisti indicano la favorita per la vittoria

In un’intervista concessa a WittyTv i sei finalisti si sono raccontati e hanno pure detto la loro sul favorito alla vittoria finale. Ricordiamo che in finale ci sono i cantanti Albe (Alberto La Malfa), Luigi Strangis, Alex (Alessandro Rina) e Sissi (Silvia Cesana) e i ballerini Michele Esposito e Serena Carella. Ognuno degli allievi ha rivelato quale è stato il momento peggiore, quello in cui erano convinti che sarebbe dovuti uscire dal talent show.

Tra gli altri Serena, ad esempio, ha svelato che a volte non si è sentita all’altezza del Serale, ma ha precisato: “Non ho mai detto non ci arrivo, ci ho sempre sperato”. Ora per loro è arrivato il momento di puntare alla vittoria, sia quella nella loro disciplina che quella finale con premio di 150mila euro. I finalisti hanno inoltre indicato quali sono secondo loro i tre candidati al podio finale. C’è un, anzi una favorita.

Serena ha indicato Sissi, Michele e Serena. Alex ha indicato invece Sissi, Michele e Luigi. Michele ha scelto come favoriti al podio Michele, Sissi e Luigi. Sissi ha scelto invece Alex, Sissi e Luigi. Anche Luigi ha fatto gli stessi nomi ma in ordine diverso: Sissi, Alex e Luigi. Infine Albe ha indicato Sissi, Luigi e Alex. È quindi Sissi la favorita alla vittoria finale, compare infatti in tutte le scelte dei finalisti. Infine gli allievi rimasti hanno indicato il nome del compagno con cui vorrebbero giocarsi la finalissima.

Albe vorrebbe vedersela con Serena o Sissi. Serena ha indicato Albe, Luigi ha fatto il nome di Alex, mentre Alex ha indicato Sissi. Michele si vedrebbe bene con Luigi in una ipotetica finalissima infine Sissi farebbe volentieri lo spareggio finale con Alex.

