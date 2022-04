“Non va bene”. La coppia vip ad un passo dall’addio: l’annuncio dopo 8 anni d’amore

L’annuncio choc della coach spiazza tutti. La notizia non riguarderebbe la vita professionale, bensì quella sentimentale e privata del volto noto del programma di Maria De Filippi, che in diretta tv si è lasciata andare a una rivelazione senza filtri. Tutto questo è accaduto davanti alle telecamere di Verissimo. Ecco di chi si tratta.

Tutti hanno imparato a conoscerla come speaker, ma anche come coach del programma di giovani talenti. Stiamo parlando di Anna Pettinelli, ospite della recente puntata di Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo. Anna Pettinelli avrebbe rivelato di essere in un momento di crisi con Stefano Andrea Macchi, con cui partecipò a “Temptation Island Vip”.





Domanda secca della conduttrice: “L’amore come va?”, e la risposta non ha tardato ad arrivare. Dopo oltre 8 anni di relazione che pare siano andati incontro a un momento non molto felice: “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”.

Senza aggiungere troppi dettagli, Anna Pettinelli ha semplicemente annunciato che con lo storico compagno di vita “Non va bene per niente”. Legata a Stefano Andrea Macchi, la speaker e coach di Amici ha fatto coppia con il doppiatore anche nel corso della partecipazione a Temptation Island Vip, avvenuta nel 2019. Da lì il passo importante e significativo che l’ha condotta anche ad Amici.

Tra Anna Pettinelli e il compagno una notevole differenza d’età. Lei 65 anni mentre lui 47, e una figlia Carolina Russi, ormai 28enne, frutto dell’amore della precedente relazione di Anna. Al momento non circolano ulteriori dettagli che avrebbero condotto alla crisi, e non si comprende se si possa trattare o meno di un momento di crisi passeggiero. Resta ancora tutto da vedere.

“Momento no”. Alberto Angela, tegola per il conduttore: si è saputo poco fa