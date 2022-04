“Momento no”. Alberto Angela, tegola per il conduttore: si è saputo poco fa

Alberto Angela è tornato ieri in tv con Ulisse. A centodieci anni di distanza dal suo affondamento il programma di approfondimento ha raccontato le vicende del Titanic, un gioiello della tecnica ritenuto “inaffondabile”, naufragato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. Quello di ieri sera è stato il primo di quattro appuntamenti. Nel corso delle prossime puntate, infatti, Alberto Angela parlerà della Sardegna. Poi parlerà dell’uomo di Neanderthal. Infine farà immergere il pubblico negli anni della belle époque parigina.



La grande capacità di Alberto Angela non ha potuto, in termini di ascolto, battere la concorrenza di Amici 21. Nella serata di ieri, sabato 9 aprile 2022, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.34 alle 23.51, ha conquistato 2.604.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 968.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Insondabili hanno intrattenuto 602.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha raccolto davanti al video 812.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.





Amici 21 vince la gara degli ascolti di sabato 9 aprile



Su Rete4 Speciale Controcorrente totalizza un a.m. di 676.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 In Onda Prima Serata informa 626.000 spettatori con il 2.8% di share e Le Quattro Piume ha registrato 195.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Canale 5 Amici 21, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.560.000 spettatori pari al 26.5% di share (Amici Buonanotte 2.077.000 – 27.8%).



La puntata di ieri di Amici 21 è stata caratterizzata dall’eliminazione di Aisha e Crytical. Entrambi si sono lasciati andare dopo l’eliminazione. “Quando vieni e formi dei rapporti umani solidi è brutto doversene andare, è bruttissimo. Credo sia la parte più brutta. All’inizio è stato strano, tornavo da lezione e entravo in camera, stavo là a scrivere e non parlavo con nessuno. Poi mi sono accorta che esistevano delle persone che effettivamente volevano ascoltare quello che dicevo. Ho cominciato ad aprirmi”.



Poi è stata la volta di Crytical. “Sono soddisfatto del percorso ad Amici 21. Sono diventato maggiorenne qui dentro, ma oltre alla maggiore età mi porto proprio la maturità. Ho sempre fatto uno stile molto underground, sperimentare cose nuove è complicato per una persona che viene dal mio mondo. Ho iniziato tutto su una panchina e il primo posto dove tornerò sono sicuro sarà quello”.

