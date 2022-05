Amici 21 verso la finale, domani sera (sabato 7 maggio) sarà trasmessa l’attesissima semifinale del talent show guidato da Maria De Filippi. Tanta carne al fuoco con i nomi dei primi tre finalisti che sono iniziati a trapelare. Come anticipato nei giorni scorsi le regole sono cambiate. A dirlo era stata proprio Maria De Filippi. “Ben arrivati alla semifinale! Tra un pò è finito tutto…”, aveva esordito la conduttrice in collegamento con la casetta di Amici.



“Allora la finale è a cinque, la semifinale è tutta al positivo. Nel senso che le tre manche a cui siete abituati stabiliscono i tre finalisti”. Quindi Maria ha aggiunto: “Qui ad Amici 21 siete in sette, quindi tre finalisti e poi ne mancano due che vanno al ballottaggio. I due, del ballottaggio a quattro, vanno in finale. Saprete tutto in studio. Ci sono tre ballerini e quattro cantanti”. “La prima manche è di canto, la seconda è di ballo, la terza è di canto e poi c’è il ballottaggio. Due cantanti e un ballerino entrano sicuramente dopo le prime tre manche in finale. È tutto chiaro?”.





Amici 21, attacco di panico per Dario



Stando a quanto riportato dalla conduttrice, i finalisti saranno cinque e le tre manche non saranno miste, come accaduto fino a ora, bensì per categoria. Una semifinale non facile. Tra i tanti momenti di tensione si segnali Ad Amici 21 attacco di panico per Dario. Stando alle anticipazioni c’è stato un nuovo litigio tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Quando la Celentano ha lanciato il guanto di sfida a Dario, lui è scoppiato a piangere. Per alcuni motivi non ha smesso di singhiozzare quasi tremante congelato dalla paura.



Tra le altre cose successe si scopre che dopo Ghali, il super ospite della semifinale sarà Marco Mengoni. Mentre i nomi dei primi tre finalisti sono: Sissi, Michele e Luigi. Gli altri due nomi si conosceranno in casetta. Nelle ore scorse è circolata anche la voce sulla nuova data per la finale di Amici 21.



Sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio, ma vista la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest, la puntata è stata spostata probabilmente a sabato 21, ma non c’è ancora una data ufficiale. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare nuove informazioni.

“Succederà in finale”. Amici 21, colpo di scena: la decisione della produzione cambia ogni cosa