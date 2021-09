Tra i personaggi più chiacchierati di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” senza dubbio Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, che era stata protagonista della scorsa stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista sportivo sta facendo parecchio parlare di sé per via dell’abbigliamento sfoggiato nel loft di Cinecittà.

Il look di Amedeo Goria nella Casa più spiata di Italia sta irritando più di qualche spettatore; lo stesso pubblico che poi si riversa sui social. Ed è su Twitter, Facebook e Instagram che gli utenti hanno sottolineato la mancanza di buon gusto del conduttore torinese.

Perché Amedeo Goria sta sempre in mutande? Perché si aggira nel bunker di Cinecittà sempre e solo in slip? La scelta di “stile” sta facendo indignare parecchio il pubblico del “Grande Fratello Vip”, che, a gran voce sui social, ha chiesto alla produzione di prendere provvedimenti. A difendere il 67enne ci ha pensato per ora la fidanzata Vera Miales, che ha svelato il motivo per il quale il giornalista non indossa mai i pantaloni. La stessa giovane compagna che in queste ore ha difeso Goria circa i suoi scivoloni legati agli atteggiamenti discutibili che ha nei confronti delle donne, in particolare verso Ainett Stephens. Tantomeno è passato inosservato il modo in cui il conduttore continua a provarci con l’ex Gatta Nera.





Ma torniamo alla questione slip: perché Amedeo Goria sta sempre in mutande? È la domanda che si sono poste tante donne e uomini chiusi in casa sin dal primo giorno di permanenza. Pare, tra l’altro, che le stesse inquiline non abbiano molto apprezzato l’outfit minimal del giornalista sportivo. Dettaglio che sarebbe emerso più volte nelle loro conversazioni e che non è sfuggito ai tanti spettatori che su Twitter si sono chiesti il senso di un simile atteggiamento. Mancano forse i pantaloni? Qual è la ragione? A gamba tesa è intervenuta la fidanzata di lui.

Vera Miales, che è legata ad Amedeo Goria da circa un anno, si è presa tutte le responsabilità. “Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia ho messo dentro solo abbigliamento elegante. Sono d’accordo che fa parte del buon gusto indossare un abbigliamento adeguato, ma al mare dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi?”, ha scritto la giovane su Instagram.

Vera Miales ha poi attaccato Raffaella Fico, che aveva puntato il dito contro Goria insieme agli altri concorrenti del GF Vip. “E chi sei tu per dire a lui cosa fare e cosa no? Basta con questa ipocrisia e questo finto perbenismo!”, ha sbottato la Miales. Ha tirato pure una bordata: “Se fosse stato Alex Belli a stare in mutande? Sono sicurissima che nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare”. In verità a lamentarsi parecchio del look dell’ex di Maria Teresa Ruta era stata tra le prime donne, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro: “Ma le mutande ce l’hai?”, ha sbottato senza troppi peli sulla lingua giorni fa.

Vera Miales infine ha invitato Ainett Stephens a stare alla larga da Amedeo Goria. Non è sfuggito alla giovane fidanzata che i due dormono nello stesso letto e appaiono già parecchio affiatati. Sembra sia già scattato un certo feeling, che ci sia attrazione. Cosa accadrà? Staremo a vedere nelle prossime settimane.