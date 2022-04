“C’è la conferma”. Ed è top per Ambra Angiolini: una gran bella notizia dopo mesi difficili

Si avvicina la festa dei lavoratori. E, dopo due anni di assenza causa pandemia, ritorna il concertone del primo maggio a Roma. In Piazza San Giovanni in Laterano stavolta l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany avrà come slogan “Al lavoro per la pace”. Ovviamente il riferimento è a quanto sta avvenendo in Ucraina dove la guerra va avanti da quasi due mesi ormai. Ancora una volta, e sarà la quinta, sarà Ambra Angiolini a condurre il concerto del primo maggio.

La conferma arriva dopo un periodo difficile nel quale Ambra è stata perfino minacciata di morte dai No Vax. Ormai l’attrice e conduttrice ha legato il suo nome all’evento che sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 dalle 15:30 alle 19 e dalle 20 alle 24. L’evento sarà disponibile anche su RaiPlay sia in diretta che on demand. Tra volti noti e grandi novità sono previsti numerosi cantanti che renderanno speciale questa festa del lavoro a ritmo di musica.





Innanzitutto farà il suo debutto al concerto del primo maggio Marco Mengoni. Poi c’è grandissima curiosità per l’esibizione del cast di Notre Dame de Paris, la popolarissima opera moderna che celebrerà i 20 anni di successi. Tantissimi i cantanti già protagonisti nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo come La Rappresentante di Lista, Coma_Cose, Rkomi, Willie Peyote, Fasma, Rancore.

Dunque una bella conferma per Ambra Angiolini che potrà così presentare al concertone nomi come Carmen Consoli e Tommaso Paradiso. Poi spazio a Coez, Mobrici, Mr. Rain, Mara Sattei e gli emergenti come il gruppo bolognese dei Rovere, Mecna, Ariete, Bresh e i “post millenials” Psicologi. Previsti sul palco anche dj Mace al fianco di Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.

Ecco tutti i cantanti presenti al concerto del primo maggio presentato da Ambra Angiolini: Ariete, Bresh

Carmen Consoli, Cast Notre Dame de Paris, Coez, Coma_Cose, Fasma, La Rappresentante di Lista, Mace con Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.

Al concerto del primo maggio ci sarà anche il contest 1MNext dove artisti emergenti si sfideranno. Domani, sabato 23 aprile, ci sarà un’ulteriore selezione, dei 10 finalisti ne verranno scelti 3 che canteranno sul palco del concertone.

