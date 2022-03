Ha rischiato di non partire a causa del Covid – e di essere sostituito in extremis dall’opinionista Vladimir Luxuria – ma Alvin ha sconfitto il coronavirus ed è riuscito ad arrivare in Honduras per la nuova edizione dell’isola dei Famosi.

Molto amico di Ilary Blasi, Alvin è un vero e proprio esperto dell’isola dei Famosi e in una intervista rilasciata prima dell’inizio del reality la conduttrice ha ammesso di aver stretto un patto segreto con lui: “Mi deve raccontare tutto quello che non si può svelare. Quando torna lo chiuderà in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”, ha spiegato Ilary Blasi durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.





Isola dei Famosi 2022: Alvin mostra la sua casa da inviato in Honduras

Era stata proprio la presentatrice ad annunciare il suo nome in una Instagram story. Ilary Blasa si era si è ritratta in compagnia del fidato compagno di viaggio, che è torna in sella dopo l’edizione del 2019. La stessa Blasi inquadrando Alvin aveva chiesto “Sei pronto? Sei pronto per l’Honduras?” e nella storia dopo gli aveva chiede esplicitamente “Alvin quando parti?”.

In queste ore Alvin ha svelato un retroscena sulla sua vita in Honduras e lo ha fatto con un post su Instagram. Nella foto lo si vede intento a lavare i piatti nella casa in cui sta alloggiando mentre lavora per l’Isola dei famosi e la frase ironica: “La ‘bella vita’ ai Caraibi per il servizio a domicilio sottoporre curriculum”.

Secondo molti utenti la casa in cui abita Alvin potrebbe essere più comoda e anche a livello estetico più bella. “Sembra la casa della nonna”, “Niente albergo servito e riverito, be non si fa così dai”, si legge tra i commenti. Non solo inviato dell’isola dei famosi, Alvin è un conduttore televisivo e radiofonico ma anche produttore, compositore e cantante conosciuto con gli pseudonimi Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Ma.

