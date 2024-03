“Altro che scelta…”. Ida Platano, roba grossa a Uomini e Donne: cosa sta succedendo fuori

Ida Platano di Uomini e Donne, ma cosa sta succedendo? Promossa tronista qualche mese fa, dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, il volto storico del programma dovrebbe essere prossima alla scelta. È rimasta con due corteggiatori, Mario e Pierpaolo, e il pubblico è molto diviso. C’è chi è convinto che alla fine sceglierà Mario, nonostante le tante discussioni e segnalazioni, e chi al contrario fa il tifo per Pierpaolo.

Ai tronisti è vietato usare i social durante il percorso a Uomini e Donne ma a Ida Platano è stato concesso e proprio nelle ultime ore ha pubblicato un contenuto che ha subito scatenato gli utenti. Ha condiviso una Storia che sembrerebbe essere uno spoiler sul suo futuro a Uomini e Donne per via di un messaggio indirizzato alla padrona di casa, Maria De Filippi.

Ida Platano, la bomba sul futuro a UeD

“Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore”, ha scritto. Secondo i più Ida Platano sarebbe dunque vicina alla scelta, quindi nel corso della prossima registrazione potrebbe lasciare definitivamente il programma.

O, altra ipotesi del pubblico, siccome scontenta dei suoi corteggiatori, Ida potrebbe aver deciso di abbandonare il trono in anticipo e dunque tornare a casa da sola. E qui si inserisce un nuovo gossip che serpeggia tra i fan della trasmissione. In questo momento, alcuni telespettatori di Uomini e Donne si stanno interrogando in merito al suo futuro.

Da dama a tronista per poi passare a opinionista? Questa è la domanda. Alcuni utenti sospettano che Ida Platano stia facendo la stessa “gavetta” di Tina Cipollari, per cui, presto prenderà anche lei posto al fianco della vamp, di Gianni Sperti e di Tinì. Utenti che hanno notato come già adesso, dal trono, intervenga spesso nelle dinamiche altrui, che non la riguardano minimamente, per dire la sua: si sta spianando la strada per il futuro? Per Lorenzo Pugnaloni, esperto di UeD, non ci sono aggiornamenti su questo fronte ma allo stesso tempo non è da escludere. Niente è da escludere. Vedremo.