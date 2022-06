Alfonso Signorini, vacanza e critiche. Il conduttore approda in terra greca per lasciarsi coccolare dal mare, dal sole e dalla buona cucina. Ma da quel che si apprende, per Signorini la vacanza si trasforma anche in qualcosa di più che chiama ancora una volta a far fronte agli impegni lavorativi. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini, la vacanza in Grecia e le sue “notti magiche”, come ha scritto il conduttore del GF Vip nelle ultime ore in diretta da Mykonos. Per il direttore di Chi Magazine è stata anche l’occasione giusta per incontrare diversi colleghi e non solo. Anche alcuni vipponi del GF.





Alfonso Signorini, vacanza e critiche per il conduttore del GF Vip

Alfonso Signorini in reunion con gli ex concorrenti del GF Vip, come Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, le tre sorelle Selassié e infine Alex Belli e Delia Duran e Gianluca Costantino che ha anche festeggiato il suo compleanno. Ma qualcosa sembra essere andato storto. (Alfonso Signorini, il dramma del conduttore del GF Vip).

Infatti i presenti non hanno fatto a meno di condividere sui social alcuni momenti del loro incontro in terra greca, ma non senza sollevare qualche critica. In particolare, è il caso della coppia Duran-Belli che ripresi in un video poi postato dall’account ufficiale della rivista, sono stati oggetto di polemiche. E con loro anche Alfonso Signorini.

Infatti non solo qualche utente ha fatto sapere di aver tolto il ‘segui’ dalla pagina della rivista, ma c’è stato anche chi ha manifestato la sua delusione nei riguardi di Alfonso Signorini: “O mamma mia. È arrivato il circo”; Vabbè, dopo questa, unfolowo subito, ciao Alfi”; “Inaugurazione circus summer 2022”; “annullo la sottoscrizione se continuate a promuovere questi due sc..mi”; “Ora a Mykonos sono al completo, un circo assoluto. Mancavano i pagliacci più pagliacci di tutti: ecco arrivati anche loro!”; “Mamma mia che ridicoli”; “Che schifezza”; “Ma lo spazio che date a sti due cialtroni?”, sono stati alcuni commenti dei fan.

