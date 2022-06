Sorelle Selassié a Mykonos. Per Jessica, Lulù e Clarissa è la prima vacanza ufficiale dopo la fine del GF Vip 6, anche se in questi mesi si è parlato continuamente di loro. Soprattutto di Jessica, che ha vinto il reality e tenuto i fan col fiato sospeso con la relazione non-relazione con Barù.

E poi di Lulù, che dopo settimane di amore con Manuel Bortuzzo è stata lasciata – all’improvviso sostiene la princess – dallo sportivo. La maggiore delle sorelle Selassié, ora a Mykonos con le altre, ha fatto anche parlare di sé per una foto apparsa sul suo profilo Instagram.





Sorelle Selassié Mykonos: in vacanza c’è anche ‘lui’

“Una barchetta in mezzo al mare”, la didascalia del post con tag di Shein. Ma il popolo del web ha notato poca somiglianza con la Jessica che siamo soliti vedere ed ecco che è nata la discussione col fotografo. “Il tipo ha modificato male la foto, fortuna che te sei sempre bella”. E il fotografo: “Sono le luci, solo le luci. Ma dalla prossima volta sarà solo al naturale, chiedo venia”.

C’è stato anche chi ha sottolineato che fosse stata un po’ troppo ritoccata la foto di Jessica Selassié, anche se poco dopo il fotografo Emanuele Novelli ha smentito: “Sono solo delle luci che servono per illuminare, ma giuro che non ho modificato nulla. Però dalla prossima volta farò più attenzione, promesso”. Ma torniamo alle sorelle Selassié in vacanza a Mykonos.

Non appena atterrate nell’isola greca, Jessica, Lulù e Clarissa hanno subito cominciato a regalare diversi scatti e video ai loro fan. Che sono impazziti quando hanno capito che le tre Selassié non sono da sole a Mykonos. Il loro compagno di viaggio speciale è niente di meno che Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip e amico delle princess. Nemmeno a dirlo, gli scatti e i filmati insieme sono subito diventati virali.

