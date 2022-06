Jessica Selassié, decisione sulla vita privata. La vincitrice dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip fa sul serio e ha minacciato conseguenze molto serie, se alcune situazioni considerate sgradevoli per lei dovessero proseguire anche nel prossimo futuro. Finora si era limitata a respingere tutte le voci uscite sul suo conto, ma ora è pronta a fare un passo successivo e a contattare i suoi avvocati per tutelare la sua riservatezza, che attualmente sarebbe messa a repentaglio.

Jessica Selassié, decisione sulla vita privata inevitabile per la sorella di Lulù e Clarissa. Si è infastidita non poco sicuramente per l’ultima indiscrezione venuta fuori nelle ore precedenti questo suo messaggio, pubblicato in una story del suo profilo Instagram. Già prima aveva scritto un’unica e inequivocabile parole: “Cazz***”. Ma non è bastato a placare la sua rabbia, probabilmente aumentata col passare delle ore. E infatti, a mente più fredda, ha deciso di scrivere quest’altro commento molto drastico.





Jessica Selassié, decisione sulla vita privata: “Davanti alla legge”

Jessica Selassié, la decisione sulla sua vita privata è stata presa in queste ore alla luce di diverse notizie che a lei non sono piaciute. In particolare, il gossip si è concentrato su una foto pubblicata durante il fine settimana dalla principessa etiope: “Weekend vibes”, le parole di Jessica su una Instaram Story che ritrae con lo sfondo di un muro di mattoni. Lo stesso sfondo, scrivono gli attenti utenti del web, però è comparso anche in una posa postata da Deddy. Ma lei subito aveva smentito tutto.

Jessica Selassié ha dunque postato su Instagram: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata e ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza dovrà risponderne davanti alla legge”. Quindi, non ha più voglia di passarci sopra e nel momento in cui qualcuno continuerà su questa strada, la sua azione sarà immediata.

A Casa Chi invece si era soffermata sul presunto fidanzamento di Barù: “Per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco… non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Quindi… ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere”.

