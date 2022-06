“Ah, beccati!”. Jessica Selassiè e l’ex cantante di Amici, una foto e succede il vero delirio

Jessica Selassié e l’ex Amici. Gossip impazzito dopo una foto pubblicata dalla vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La vita amorosa della più grande delle princess è da sempre sotto l’occhio vigile della cronaca rosa. Soprattutto ora, che anche lei ha confermato che Barù è fidanzato con un’altra ragazza.

A Casa Chi, inoltre la principessa ha spiegato come scoperto questa nuova frequentazione. “Per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco… non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Quindi… ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere”.





Jessica Selassié e l’ex Amici Deddy: la foto con lo sfondo di mattoni rossi

Jessica Selassié e l’ex Amici – Una notizia che ha gelato i Jerù, la fandom nata ai tempi del GF Vip 6 che ha sempre sperato in un lieto fine. Dimenticato Barù, il gossip si è concentrato su una foto pubblicata durante il finesettimana dalla principessa etiope: “Weekend vibes”, le parole di Jessica su una Instaram Story che ritrae con lo sfondo di un muro di mattoni. Lo stesso sfondo, scrivono gli attenti utenti del web, però è comparso anche in una posa postata da Deddy.

Deddy è un ex cantante della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ed ex fidanzato della ballerina – anche lei alunna del talent di Canale 5 – Rosa Di Grazia. Jessica Selassié e l’ex Amici sono fidanzati? Jessica e Deddy si seguono a vicenda su Instagram e secondo quanto riportano i beninformati si sarebbero incrociati durante il concerto di Aka7even, un altro cantante di Amici 20.

Quel muro mi sembrava averlo già visto da qualche parte, Deddy lo aveva pubblicato qualche tempo fa. È lo stesso? #jeru pic.twitter.com/06lxRj4c9P — Marzia Staffolani (@Marziastaff99) June 12, 2022

Jessica Selassié e l’ex Amici – La segnalazione è arrivata anche a Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato due foto (una di Jessica Selassié e una di Deddy) in cui come sfondo c’è la stessa parete di mattoni rossi. Anche se nessuno dei due ha commentato il gossip, ora in tanti sperano in questa ‘nuova’ coppia.

“Sono buona, ma fessa no…”. Jessica Selassié, così ha scoperto della nuova fidanzata di Barù