Jessica Selassié fidanzata Barù, è stata proprio la princess a confermare questa nuova relazione del suo ex coinquilino. Una notizia che ha gelato i Jerù, la fandom nata ai tempi del GF Vip 6 che ha sempre sperato in un’evoluzione del loro rapporto.

Con una Storia Instagram Jessica Selassié ha parlato della fidanzata di Barù che, per la cronaca, è la modella Ludovica Perissinotto. Classe 1993, è originaria di Teramo, in Abruzzo, e vanta un passato da Miss: dopo essere stata eletta Miss Abruzzo, nel 2011, ha preso parte a Miss Italia guadagnandosi la fascia di Miss Eleganza.





Jessica Selassié fidanzata Barù: “L’ho scoperto così”

Proprio su Instagram la modella si segue vicendevolmente con Barù e sotto i suoi post non mancano mai i like dell’ex gieffino e amico di Jessica Selassié. Che è stata ospite di Casa Chi con le sorelle e rivelato come ha scoperto questa nuova frequentazione. “Per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco… non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Quindi… ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere”.

Ancora: “Noi ci siamo sempre sentiti dopo il GF Vip, chiamate, messaggi. Non ci siamo mai visti prima perché lui era in Toscana, poi doveva fare un viaggio di lavoro particolare, la prima volta era l’inaugurazione. E’ anche vero che quella complicità che avevamo nella Casa è comunque rimasta ed era evidente. Motivo per cui nel comunicato ho detto che il nostro legame speciale è rimasto e spero rimarrà per molto tempo perché era una cosa speciale”.

Quindi la confessione di Jessica Selassié su come ha scoperto della nuova fidanzata di Barù: “I nostri follower sono molto attivi e hanno scoperto parecchie cose. Poi le pagine danno notizie di gossip, ho visto parecchie cose e ho tratto le mie conclusioni e sono arrivata ad un punto. Io sono buona, ma fessa no. Gli auguro tutto il bene possibile, però…”, ha concluso la princess.

