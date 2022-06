Barù fidanzato, la conferma di Jessica Selassié. La notizia di gossip è circolata con forza una decina di giorni fa con tanto di segnalazione con foto dell’ex concorrente dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. A riferirlo un utente che ha contattato sia Deianira Marzano che Amedeo Venza.

“Barù con la modella, beccata anche al suo compleanno giorni fa. Copri il mio nome” e la foto con Barù e l’ex concorrente di Miss Italia, Ludovica Perissinotto. Una brutta notizia per i Jerù, fan della ‘coppia’, i quali hanno sperato di poter vedere i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip fidanzati fuori dalla casa.





Barù fidanzato la conferma di Jessica Selassié

Barù fidanzato – Durante l’ultima ospitata a Verissimo (la seconda, la prima l’aveva fatta insieme a un altro concorrente del GF Vip, l’amico Davide Silvestri) Barù aveva parlato proprio del rapporto con la principessa etiope parlando una bella amicizia e ironizzando sul suo rapporto con lei. Poi c’è stata la cena di ‘coppia’ con Davide Silvestri e la fidanzata, cosa che aveva scatenato il gossip.

A spegnere gli animi ci ha pensato Jessica Selassié con un post che ha gelato i fan; la principessa etiope ha confermato la nuova situazione sentimentale dell’amico spegnendo le speranze dei Jerù. “Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia”.

Barù fidanzato – “Voglio bene a Barù – si legge ancora nel post di Jessica Selassié- e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene. Jess”. Ovviamente le parole della principessa hanno scatenato il delirio sul web, tra chi continua a tifare per la ‘coppia’ e chi, invece, ha capito che ormai tra Jess e Barù non può esserci altro che una bella amicizia.

