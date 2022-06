Jessica e Barù insieme a cena. I Jerù, fan della ‘coppia’, hanno sperato di poter vedere i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e durante l’ultima ospitata a Verissimo (la seconda, la prima l’aveva fatta insieme a un altro concorrente del GF Vip, l’amico Davide Silvestri) Barù ha parlato proprio del rapporto con la principessa etiope.

Nei giorni scorsi Barù ha festeggiato il suo 41esimo compleanno e ha ricevuto un bellissimo regalo da parte dei suoi fan, che hanno aperto una raccolta fondi per finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia dedicata proprio all’ex vippone. L’iniziativa è stata apprezzata da Barù, che è rimasto sorpreso e piacevolmente colpito dal gesto dei suoi fan. Ma ora c’è di più, perché il nipote di Costantino della Gherardesca è stato pizzicato in compagnia di Jessica Selassiè.





Jessica Barù insieme cena: il racconto dei fan dei Jerù

Jessica e Barù insieme a cena. I fan dei Jerù aspettavano l’incontro tra Jessica Selassiè e Barù da quando è finito il Grande Fratello Vip e l’occasione è stata l’apertura del nuovo locale del nipote di Costantino della Gherardesca a Milano. I due, non senza imbarazzo, sono stati fotografati insieme per la gioia dei fan che hanno mandato in tendenza i Jerù e in queste ore c’è stato un nuovo incontro.

Jessica e Barù insieme a cena nel nuovo ristorante del nipote di Costantino della Gherardesca insieme a Davide Silvestri – anche lui concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip – e la fidanzata e futura moglie Alessia Costantino. Su Twitter l’hastag Jerù è nuovamente tornato in tendenza e molti fan della coppia hanno raccontato come si è svolta la serata tra i due ex vipponi di Alfonso Signorini.

“La felicità di un Jerù è la felicità di tutti i Jerù”

In particolare l’account Twitter Estanca ha riportato la cronaca della serata raccontata da Fulvia, una Jerù ‘un’inviata sul campo’ che ha seguito la cena di Barù e Jessica Selassié. Secondo la fan, i due avrebbero cenato insieme alla coppia di amici, avrebbero scattato foto insieme e a fine serata sarebbero rimasti da soli: “Inizialmente Barù era di fronte a Jess, poi si è spostato accanto a lei, praticamente erano da soli nel locale, con tutti i tavoli vuoti e le lucine, con lei che guardava lui. Quest’ultima e l’ultima scena vista dalla nostra inviata sul campo”.

