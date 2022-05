“Non ci credo!”. Barù resta senza parole per la sorpresa (inaspettata) nel giorno del compleanno

Barù, la sorpresa per il compleanno. L’ex gieffino ha festeggiato i suoi 41 anni e per l’occasione i fan non potevano che pensare a un regalo decisamente originale. Un modo come un altro per mettere a tacere le recenti polemiche sollevate sul neo 41enne e ricordare che anche fuori dal GF Vip c’è chi continua a fare il tifo per lui.

Barù, la sorpresa di compleanno arriva al momento giusto. Di recente le parole di Antonio Medugno non sono di certo andate per il sottile. Il modello e tiktoker ha detto: “Per quanto riguarda Barù ho visto tante cose ad oggi (quando sono uscito dalla casa) sul mio conto che non mi sono piaciute”.





Barù sotto attacco:” È stata una persona abbastanza meschina nei miei confronti e ti dico cattiva, posso usare questo termine perché ha usato proprio la tattica dell’ultimo arrivato. Essendo l’ultimo mi ha attaccato su tutti i fronti ed è stata una cosa che non mi è piaciuta”. (Barù, gaffe clamorosa).

Ma messo da parte questo capitolo, c’è anche una schiera di fan che ha ben pensato di fare una sorpresa a Barù nel giorno del compleanno. Appassionato di mare, l’ex gieffino ha ricevuto un regalo speciale da parte dei Jerù.

Lui meravigliosamente sorpreso della raccolta che è stata fatta per il suo compleanno.

Sarebbero stati i fan ad aprire una raccolta fondi per finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia. L’iniziativa è stata apprezzata da Barù, che è rimasto sorpreso e piacevolmente colpito dal gesto.